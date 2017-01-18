Lenovo Moto Z Play fiyatı ve yorumları

Lenovo’yeni fark yaratan modeli Moto Z Play Türkiye satış fiyatı belli oldu.Performansına göre fiyatı uygun olan Lenovo Moto Z Play özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

5.5 inçlik 401 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir AMOLED ekranı bulunmaktadır.Bu ekran Corning Gorilla Glass 3 ile korunmaktadır.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 69.79‘luk oran görmekteyiz.Moto Z Play modeli 3510 mAh’lık bir batarya kapasitesine sahiptir.Hızlı şarj desteği olan bu modelde en dikkat çekici taraf ise 15 dakikalık şarj ile yaklaşık olarak 9 saatlik bir kullanım hedeflemektedir.Lenovo Moto Z Play kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız 16 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik ön kamera bulunmaktadır.Video kayıt olarak ise 2160p video kaydı yapabilmektedir.Yavaş çekim özelliğininde olduğunu belirtelim.Lenovo Moto Z Play işlemci gücüne baktığımızda ise 2.0 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon 625 yonga seti bulunmaktadır.3 GB RAM ile gayet hızlı olan Moto Z Play‘de 32 GB‘Lık dahili depolama hafızası bulunurken ekstra takılabilen microSD hafıza kartı ile kapasitesini artırabilirsiniz.

4.5G teknolojisi olarak ise CAT 7 sınıfını desteklemektedir.Yani saniyede ortalama olara 300 Mbps indirme hızını görebilirsiniz.NFC özelliği ve parmak izi okuyucusu bulunan Moto Z Play modelinin Türkiye satış fiyatı ise 1799 TL ile 1899 TL arasında satılmaktadır.

Lenovo Moto Z play hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

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