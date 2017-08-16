Lenovo K8 Note yorumları

Lenovo, 9 Ağustos 2017 tarihinde yeni phablet tipi telefonu K8 Note’u duyurmaya hazırlanırken, cihaz oldukça iddialı özelliklere sahip.

Not: Fotoğraf LG K6 Note

Lenovo K8 Note Ekran ve Tasarım

Gümüş, altın ve siyah renk seçenekleriyle sunulacak olan metal kasalı Lenovo K8 Note, 5.5 inç IPS LCD geniş ekrana ve Full HD 1920X1080p çözünürlüğe sahip. 401ppi piksel derinliği olan cihaz, multi touch ve kapasitif ekranla gelirken, renk olarak oldukça canlı.

Teknik Özellikler

MediaTek MT6797 işlemci çipseti ve Mali-T880 grafik birimine sahip olacak olan Lenovo K8 Note’da 4GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı bulunuyor. Buna rağmen microSD kartıyla hafızayı yükseltmek de mümkün.

4000mAh batarya gün boyu rahat bir kullanım sağlıyorken, kamera kısmında maalesef optik görüntü sabitleyici bulunmuyor. Buna rağmen HDR, panorama gibi modlar ve otomatik odaklanma mevcut. Ayrıca telefonda çift tonlu çift LED kamera yer alıyor, slow motion video kaydı yapabiliyorsunuz.

Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle satılacak olan Lenovo K8 Note, 3.5mm ses çıkışı ve USB 2.0 portuyla geliyor. 4.5G desteği de bulunan telefon, suya ve toza karşı ise dayanıklı değil. Buna rağmen uygulama yardımıyla görüntü konuşma yapabiliyorsunuz, parmak iziniziyle açabiliyorsunuz.

9 Ağustos tarihinde duyurulacak olan Lenovo telefonu K8 Note, orta segmentteki rakipleriyle yarışa girecek gibi duruyor. Cihazın fiyat bilgileri ise henüz açıklanmadı.

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