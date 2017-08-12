Lenovo K8 Note Türkiye satış fiyatı tahminlerinizi bekliyoruz.

Lenovo K8 Note modeli başarı teknik özellikleri ile resmi olarak tanıtıldıktan sonra dikkatleri üzerine çekti.Lenovo K8 Note modeli 5.5 inçlik IPS LCD ekrana sahiptir.401 PPI Piksel yoğunluğu ile oldukça etkileyici bir canlılığa sahip.4000 mAh’lık bataryası ve hızlı şarj desteği ile oldukça tatmin edici bir şarj süresi sunmayı hedefliyor.İşlemci günü ise 10 çekirdekli 2.3 GHz hızında çalışan MediaTek MT6797D chipset bulunuyor.3 GB RAM ve 4 GB RAM’mi modelleri yer almaktadır.

Lenovo K8 Note detaylı özelliklerine bu yazımızda çok detaylı inmek istemiyoruz.Daha detaylı özellikleri için tıklayın.

Lenovo K8 Note Türkiye satış fiyatı resmi olarak açıklanmadı.Fakat yurtdışı fiyatları açıklandığı için az buçuk tahmin yürütebileceğiz.

3 GB RAM / 32 GB’lık versiyon 203 dolardan (12 Ağustos 2017 itibari ile 717 TL)

4 GB / 64 GB’lık versiyon ise 219 dolardan (12 Ağustos 2017 itibari ile dolar kuruna göre 774 TL)

Lenovo K8 Note modeli yaklaşık olarak 1250-1500 TL civarlarında satılırsa oldukça büyük ilgi görecek gibi durmaktadır.

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