Lenovo K6 Note sıfırlama (format atma) adımları

Sizden gelen bir destek mailini paylaşmak istedik.Bir takipçimiz yeni Lenovo K6 Note akıllı telefonu aldığını ve kurulumu yanlış yaptığı için tekrardan sıfırlamak istediğini belirtmiştir.

Teknoscrool olarak bu sorunun yanıtı mail olarak cevapladık ve ayrıca başka bu sorun ile karşılaşabilir diye yazmak istedik.

Öncelikle şunu hatırlatmak istiyoruz.Fabrika ayarlarına döndürdüğünüzde telefonunuzdaki verilerin silineceğini belirtelim.Ayrıca sıfırlama işlemi yaparken şarj miktarınız en az yüzde 25 olması gerekmektedir.

1 . Sırasıyla Ayarlar > Yedekle ve sıfırla > Fabrika verilerine sıfırla öğelerine dokunun.

2 . TELEFONU SIFIRLA düğmesine dokunun.

3 . HER ŞEYİ SİL öğesine dokunun.

Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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