Lenovo K6 Note modeli uzun süredir Türkiye’ye gelmesi beklenen ve satış fiyatı belli olması beklenen modeller arsında yer alıyordu.

Lenovo K6 Note fiyatı 1299 TL olarak açıklandıktan sonra birçok kişi bu telefonu incelemeye başladı diyebiliriz.Bir ziyaretçimiz bu modeli aldığını ve ilk defa akıllı telefon kullandığını yazmıştır.Lenovo K6 NOte ekran görüntüsü alma konusunda destek istemiştir.

Açma/Kapama düğmesini basılı tutun ve aynı anda ses düzeyini azaltma düğmesine basın.Varsayılan olarak, ekran görüntüleri telefonunuzun dahili depolama alanına kaydedilir. Ekran görüntülerini açmak için, şu işlemlerden birini gerçekleştirin:

Fotoğraflar uygulamasını açın ve Screenshots albümünü bulun. Dosya Yöneticisi uygulamasını açarak YEREL > İç Depo > Pictures > Screenshots klasörüne gidin.

Not: Almış olduğunu ekran görüntüleri PNG uzantılıdır.JPG olarak uzantısını değiştirmek için bilgasayarına atarak tekrar kaydetme işlemi yapmanız gerekmektedir.

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