Lenovo K6 Note başarılı özellikleri ve yorumları

Lenovo K6 Note modeli hakkında bilgi arıyorsanız sizlere güzel, bilgilendirici bir yazı hazırlamak istedik.
Lenovo akıllı telefon sektöründe tasarım ve özellik olarak her bütçeye hitap eden modelleri bulunmaktadır.Lenovo K6 Note henüz ülkemize gelmedi fakat şimdiden sabırsızlıkla bekleyenler mevcuttur.Teknoscrool.com olarak Lenovo K6 Note teknik özelliklere kısaca bakalım.
İlk olarak karşımızda 5.5 inçlik ideal büyüklükte bir ekran bulunmaktadır.Günümüzde artık büyük ekranlı modeller tercih ediliyor.401 Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Ekran / Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 72.67’lik bir oran görmekteyiz.Genellikle yüzde 70’den sonraki ekran / Gövde oranları başarılı olarak değerlendiriliyor.Bu büyüklükteki bir telelefonu ise 4000 mAh‘lık bir batarya desteklemektedir.Akıllı telefonların şarjı az gidince mecburen teknoloji devleri batarya kapasitelerini artırmaya başladı.4000 mAh’lık bir batarya ile telefonu nasıl kullanırsanız kullanın çok rahat bir şekilde 1 günü devirebilirsiniz.
Başarılı bir işlemcisi bulunuyor
İşlemci gücü olarak ise 1.4 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 yonga seti bulunmaktadır.Oyun severler için grafik işlemcisi Adreno 505’dir.3 GB RAM ile telefon gayet akıcı ve takılmadan kullanabilirsiniz.4 GB’lık RAM olan modelide olacağını belirtelim. 32 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 256 GB‘a kadar artırabilirsiniz.
Kamera çözünürlüğü artırıldı
Lenovo K6 Note’da kamera çözünürlükleri önceki modellere göre artırılmış olarak görüyoruz.16 Megapiksellik bir arka kamerası ve 8 megapiksellik ön kamerası bulunmaktadır.Video kaydını ise 1080p FULL HD olarak yapabilirsiniz.
4.5G teknolojisi olarak ise CAT sınıfını desteklemektedir.Teknoscrool.com olarak bunun en az CAT 6 olmasını bekliyorduk.CAT 4‘de oldukça sizi tatmin edecek bir hızdır.
LENOVO farkı dikkat çekiyor
Artık son çıkan akıllı telefonlarda malesef radyo özelliğini pek göremiyoruz.Fakat Lenovo hemen hemen bütün note modelerine radyo koyuyor.Lenovo K6 note modelinde de Radyo özelliğinin olduğunu not düşelim.
Lenovo K6 Note modeli android’in marshmallow sürümü ile yüklü gelecektir.Resmi değil fakat Android Nougat sürümünüde alabileceğini bekliyoruz.Lenovo K6 Note Türkiye satış fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı fakat 1250 TL civarlarında olmasını bekliyoruz.
Not: Lenovo K6 Note 1299 TL olarak satılmaya başlandı.
şengül
4 Şubat 2017 at 02:09
Telefonu alıp kullanan var mı ? Memnun musunuz ?
Teknoloji
4 Şubat 2017 at 09:37
Şengül hanım henüz Türkiye’ye gelmedi LG K6 Note
İsmail
4 Şubat 2017 at 20:45
Ben bugün aldım türkcellden çok iyi bir cihaz bence sıkıntı yok yani
Teknoloji
5 Şubat 2017 at 10:46
Aldığınız modelin LG k6 Note olduğuna emin misiniz?
Ramazan
10 Şubat 2017 at 21:52
Ben de aldim gayet basarili bir cihaz isinma kasma donma yok
ahmet
14 Şubat 2017 at 00:09
bende lenovo k6 dusunuyorum kararsız kaldım kasma donma şarjı nasıl acaba samsungtan çok çektım lutfen yazarsanız
volkan
12 Mart 2017 at 18:50
arkadaslar kamerasi nasil.cekilen fotografi buyutmede bulanik diyolar
çan çin
22 Mart 2017 at 23:33
2 gün önce teknosadan aldım . kesinlikle tavsiye ederim. tam bir oyun canavarı
Turan
16 Nisan 2017 at 13:32
K6 Power kullanıyorum, cihazın bataryası gün içerisinde yoğun kullanımda (internet müzik vs, not: oyun oynamıyorum) gece geç saatlerde %50 civarında oluyor, stereo hoparlör ve dolbly özelliği ile ses kalitesi çok iyi, ayrıca kasası metal sağlam bir telefon, kamerasını da beğendim özellikle pro modunda gece güzel işler çıkarıyor, videoda biraz sıkıntı var gibi geldi yazılımsal olabilir, bence özelliklerine göre fiyatıda gayet uygun şuanda memnunum, eşe dosta tavsiye edilebilir diye düşünüyorum.