Lenovo K6 Note başarılı özellikleri ve yorumları

Lenovo K6 Note modeli hakkında bilgi arıyorsanız sizlere güzel, bilgilendirici bir yazı hazırlamak istedik.

Lenovo akıllı telefon sektöründe tasarım ve özellik olarak her bütçeye hitap eden modelleri bulunmaktadır.Lenovo K6 Note henüz ülkemize gelmedi fakat şimdiden sabırsızlıkla bekleyenler mevcuttur.Teknoscrool.com olarak Lenovo K6 Note teknik özelliklere kısaca bakalım.

İlk olarak karşımızda 5.5 inçlik ideal büyüklükte bir ekran bulunmaktadır.Günümüzde artık büyük ekranlı modeller tercih ediliyor.401 Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Ekran / Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 72.67’lik bir oran görmekteyiz.Genellikle yüzde 70’den sonraki ekran / Gövde oranları başarılı olarak değerlendiriliyor.Bu büyüklükteki bir telelefonu ise 4000 mAh‘lık bir batarya desteklemektedir.Akıllı telefonların şarjı az gidince mecburen teknoloji devleri batarya kapasitelerini artırmaya başladı.4000 mAh’lık bir batarya ile telefonu nasıl kullanırsanız kullanın çok rahat bir şekilde 1 günü devirebilirsiniz.

Başarılı bir işlemcisi bulunuyor

İşlemci gücü olarak ise 1.4 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 yonga seti bulunmaktadır.Oyun severler için grafik işlemcisi Adreno 505’dir.3 GB RAM ile telefon gayet akıcı ve takılmadan kullanabilirsiniz.4 GB’lık RAM olan modelide olacağını belirtelim. 32 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 256 GB‘a kadar artırabilirsiniz.

Kamera çözünürlüğü artırıldı

Lenovo K6 Note’da kamera çözünürlükleri önceki modellere göre artırılmış olarak görüyoruz.16 Megapiksellik bir arka kamerası ve 8 megapiksellik ön kamerası bulunmaktadır.Video kaydını ise 1080p FULL HD olarak yapabilirsiniz.

4.5G teknolojisi olarak ise CAT sınıfını desteklemektedir.Teknoscrool.com olarak bunun en az CAT 6 olmasını bekliyorduk.CAT 4‘de oldukça sizi tatmin edecek bir hızdır.

LENOVO farkı dikkat çekiyor

Artık son çıkan akıllı telefonlarda malesef radyo özelliğini pek göremiyoruz.Fakat Lenovo hemen hemen bütün note modelerine radyo koyuyor.Lenovo K6 note modelinde de Radyo özelliğinin olduğunu not düşelim.

Lenovo K6 Note modeli android’in marshmallow sürümü ile yüklü gelecektir.Resmi değil fakat Android Nougat sürümünüde alabileceğini bekliyoruz.Lenovo K6 Note Türkiye satış fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı fakat 1250 TL civarlarında olmasını bekliyoruz.

Not: Lenovo K6 Note 1299 TL olarak satılmaya başlandı.

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