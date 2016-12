Laptop,masaüstü PC ve televizyonlardaki kameraları kapatın!

Laptop,televizyon yada sizi direk görebilecek kameraları kapatın.

İnternet, hayatımızı kolaylaştıran en büyük teknolojik gelişme diyebiliriz.Günümüzde artık alışveriş,kıyaslama,ödemeler v.s. v.s. aklınıza gelebilecek her türlü işlemleri bilgisayarlar ile hallediyoruz.Günümüz teknolojisinde artık hemen hemen her evde sınırsız kota özelliğine sahip olan Wireless olduğu için çoğu zaman bilgisayarlarımızı kapatmıyoruz ve devamlı internete bağlı olarakta kalmaktayız.Birçok kişinin bilgisayarında Webcam bulunmaktadır.Çoğu laptoplarda dahili kamera yer alırken masaüstü kameralarda ise ekstradan takılı olan web kameraları bulunmaktadır.İnternetin iyi yanlarının yanında kötü yanlarıda bulunmaktadır.Teknoscrool.com olarak önerimiz;

Eğer laptop kullanıyorsanız ve webcam bulunuyorsa kesinlikle üzerini kapatın.En güzel kapatma yöntemi ise yara bandı yapıştırmanızdır.Bu sayede istemediğiniz kişiler tarafından gizlice sizi çekmesinleri.Masaüstü bilgisayarınızda varsa kullanmadığını süre içerisinde kesinlikle bağlantılarını kesiniz.Kullanacağınız zaman takmanız her zaman faydalı olacaktır.Ayrıca akıllı televizyonunuz varsa ve kamerası mevcutsa kesinlikle kapatmanızı öneriyoruz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)