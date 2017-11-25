Kuzey Kore Air Koryo hava yolları

Dünyada birçok hava yolu şirketi bulunmaktadır.Fakat aralarında en kötü hava yolu şirketi olarak Air Koryo hava yolları gösterilmektedir.

Air Koryo hava yolu şirketi hakkında bilgiler arıyorsanız sizlere ufak tefek bilgiler vermek istedik.

Air Koryo Pyongyang yani Kuzey Kore devletinin hava yolu şirketidir.Bu şirket çok kapsamlı uçuşları bulunmamaktadır. Wikipedia’da yazan bilgiye göre Air Koryo’nun Pekin, Shenyang, Makao, Bangkok, Toronto, Berlin, Moskova’nın yanı sıra Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapur, Tokyo, Taipei, Habarovsk ve Vladivostok’da satış acenteleri bulunuyor.1950 yılında kurulan bu şirket, Kore savaşı sırasında askıya alındı.1953 yılında çalışmalarına kaldığı yerden devam edilip Eylül 1955 yılında uçuşlarına başladı.İlk olarak Lisunov Li-2, Antonov An-2 ve Ilyushin Il-12 uçakları ile faaliyetlerine başladı. Ilyushin Il-14 ve Ilyushin Il-18 türbopropları 1960’larda filosuna eklendi.2011 yılı verilerine göre toplam 19 adet yolcu uçağı ve 4 adet kargo uçağı bulunmaktadır.

Kuzey Kore’nin hava yolu şirketi Air Koryo resmi internet sitesine girdiğimizde ise sadece 4 yerden binebiliyorsunuz.Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang,Çin (Pekin ve Shenyang) ve Rusya (Vladivostok) şehirlerinden binebilirsiniz.Bu 4 yer haricinde Air Koryo ile malesef uçuş gerçekleştirilmiyor.

İsterseniz fiyatlarında bakalım.Rusya’dan Kuzey Kore’nin başkentine 2 yetişkin 2 çocuk ile gidiş-dönüş bilet fiyatı 940 dolardır.Ayrıca baya bir müşterisininde olduğunu hatırlatalım.

Kuzey Kore kapalı bir ülke olduğu için hava yolu şirketi de pek açık ve net değil.Fakat yıllardır herhangi bir uçuş kazası yaşamayan hava yolu şirketini tercih ettiğinizde ise Hükümet’in propaganda araçlarını çok göreceğiniz belirtiliyor.

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