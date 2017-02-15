Kursa Gitmeyi Gerektirmeden Gitar Çalabilmeyi Öğretmeyi Hedefleyen Akıllı Uygulamalar

Günümüz modern yaşamında teknolojinin getirdiği yenilikler hayatımıza girmeye devam ediyor durmaksızın. Özellikle akıllı telefon kullanımının artması, bu noktada önemli bir yer tutmaktadır.

Özellikle gençler arasında yaygın bir şekilde yer alan akıllı cihaz kullanımı (akıllı telefon, tablet, bilgisayar vb.) gençlik ihtiyaçlarını ve isteklerini yerine getirmeyi kolaylaştırmakta. Gençler arasında yaygınlaşan ve çok az kişinin gerçek anlamda öğrenebildiği gitar çalma hevesi de teknoloji ile birleşen noktaya geldi. Her gencin gitar çalmayı istemesi fakat birçoğunun zorluklara karşı direnememesi, bu durumun teknoloji ile birleşmesini sağlamış durumda.

Akıllı telefonlar için tasarlanan uygulamalar arasında birçok eğitici ve beceri geliştirici uygulama barınmakta. Bu uygulamalar arasında gitar çalmayı öğretme özelliğine sahip uygulamalar da mevcut. Bu uygulamalar kişiye gitar çalmayı kolay yollardan öğretebilmektedir. Ücretsiz olarak sunulan uygulamalar akıllı cihazlar sayesinde, gitar çalma hevesine kapılan gençlerin yardımına koşuyor. Bu yazımızda da bu uygulamalardan birkaçına yer verdik.

Solo 2

Öğretici uygulamalar arasında yer alan ve gitar öğrenmeyi kolaylaştıran Solo 2 uygulamasının ücretli versiyonu da mevcut. Ancak uygulamanın ücretsiz versiyonu içerisinde harika bir akor kütüphanesi mevcut. Bu uygulama sayesinde her akorun doğru olan diyagramını görebilir ve ayrıca gerçek bir gitarın nasıl çalındığını doğru bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ayrıca sanal gitarınız ile bağlantı sağlayarak telefonunuzda da çalabilirsiniz.

Lear Guitar Chords

Learn Guitar Chords uygulamasında hangi akorlarda hangi parmağın kullanılması gerektiği öğretilmektedir. Uygulama içerisinde en temel seviyeden en ileri seviyeye doğru akorlar mevcuttur. Aynı zamanda bu uygulama sayesinde, öğrenilen akorlar sanal bir gitarda da çalınabilmektedir. Pek fazla akor kütüphanesi bulunmayan uygulama temel derecede akorlar barındırmakta. Gitar öğrenebilmek için ideal uygulamalardan bir tanesi de denilebilir.

Chord! Free

Temel akorları öğrenmiş olup daha da gelişmek ve ileri gitmek isteyen kullanıcılar için tasarlanmış olan uygulama, geniş bir veritabanı ile mobil mağazalarda yerini almış durumda. Aynı zamanda Chords! Free uygulamasında farklı enstrümanlara yönelik 5 adet farklı akort mevcut.

Robotic Guitarist

Dev bir kütüphanesi bulunan uygulama seçtiğiniz akoru akıllı cihazınızda çalma şansı sunuyor. Ayrıca parmak kullanma yöntemlerini de öğretebilen uygulama akort ve metronom ayarlayıcısını da barındırıyor.

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