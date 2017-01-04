Kulaklık Takılı Olmadığı Halde Takılı Gözüküyor (Başarılı Çözümler)

Akıllı telefonunuzda” Kulaklık Takılı Olmadığı Halde Takılı Gözüküyor ” ise bu yazımızı okumamızda fayda var.

Akıllı telefonlarda müzik dinleme hayatımızın bir parçasıdır.İş giderken, okula giderken, evdeyken v.s. v.s. telefonlarda müzik dinleme keyfi bambaşkadır.Artık telefonların yanında gelen kulaklıklar bizi tatmin etmezken kaliteli kulaklıklar alarak en iyi ses deneyimini yaşıyoruz.Bir ziyaretçimiz telefonunda kulaklık takılı olmadığı halde kulaklık takılı işareti telefonunda çıktığını ver kendisini çok rahatsız ettiğini belirtmiştir.Bu sorun yüzünden telefonda kulaklık kullanılmazken kulaklık ile görüşme yapacağını durumda ise mecburen hoparlöre vermek zorunda kalıyorsunuz.

Kulaklık işareti gitmiyor! Ne yapmalıyım?

Bildiğiniz üzere günümüzdeki birçok telefonda IP 68 sertifakası bulunmamaktadır.Yani suya ve toza karşı dayanıklı olmayan telefonlarda bu sorun ile karşılaşmak çok kolaydır.En genel sorunlardan bir tanesi ise sıvı temasından sonra bu sorunlar ortaya çıkıyor.Kulaklık girişinde bulunan küçük sıvı parçacıkları bile etkilemektedir.Eğer telefonunuz sıvı temasında bulunduktan sonra kulaklık işareti sorunu çıktığınızda ilk yapmanız gereken bir kavanoz içine telefonu koyun ve kavonuz komple pirinç ile doldurun.Pirincin nemi çekme özelliği olduğu için sıvıyı cihazın içinde çekecektir.Yaklaşık olarak 12 saat civarında bekletmenizde fayda bulunmaktadır.

Not:Pirinç içerisinde 1 saat içinde çözüme ulaşanlar mevcuttur

Sıvı teması ile bulunmadıysanız ise diğer bir önemli etken ise kulaklık girişindeki kirlerdir.Akıllı telefonlara çoğu zaman özensiz bir şekilde kullanmaktayız.Cepte taşımığımızda kulaklık girişine kir ve parçacıkların dolması çok kolaydır.Kulak çöpü ile yavaş yavaş dikkatli olarak kulaklık girişi içindeki kirleri temizlemenin büyük faydası olacaktır.

Yukarıda yazdığımız çözümler olmazsa büyük ihtimal telefonunuzda donanımsal bir sorun bulunmaktadır.Eğer telefonunuz garanti kapsamında ise servise verip ücretsiz şekilde onarım yaptırabilirsiniz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)