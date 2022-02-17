Kripto Para Madenciliği Gerçekten Ekran Kartlarına Zarar Veriyor mu?

Kriptopara madenciliğinin (Mining) dünya genelince popüler olmasından bu yana, hakkında çok yazılar yazıldı ve tartışmalar döndü. Genel olarak dünyada büyük bir ses getirdiğini söylersek yanlış olmaz. Kriptopara, en verimli olarak ekran kartlarıyla kazıldığı için, ekran kartı piyasası bizim ülkemizde olduğu kadar fazla olmasa da, diğer ülkelerde de hiç de azımsanmayacak bir artış gördü.

Bunun ardından insanlar mining yaptığı ekran kartlarını ikinci el olarak satışa çıkardı. Bunun yanı sıra daha önce mining yapılmış ekran kartlarının sağlığı hakkında görüşler ortaya konuldu. Kullanıcılar ikinci el ekran kartı satın alırken, genel olarak mining yapılmış ekran kartlarını tercih etmemeye başladılar. Bunun

gerekçesi olarak da, ekran kartının kısa sürede çok yorulması, soğutmasına zarar vermesi gibi sebepler gösterildi. Biz de bu yazımızda madenciliğe belki de daha önce hiç görmediğiniz ve

duymadığınız bir bakış açısından yaklaşacağız ve aslında Kriptopara madenciliğinin teorik olarak, ekran kartlarına o kadar da zararının olmadığından bahsedeceğiz. Mining yaparken ve oyun oynarken ekran kartına düşen yük aynı.

Öncelikle şunu söylemeliyiz ki, bir kartla madencilik yaptığınız zaman, karta herhangi bir AAA oyunu (büyük bütçeli oyun) oynarken üstünde olan yükten fazla bir yük yüklemiyorsunuz. Kısacası evet, Far Cry 6 oynarken ekran kartınızın üstündeki yük, mining yaparken üstünde olacağı yükle aynı. Bunun üzerine yapılmış birçok test var.

Buna ek olarak bakış açımızı destekleyecek elle tutulur testler de var. Aşağıda verdiğimiz bağlantıda Linus Tech Tips kanalının yaptığı teste göre mining yapılmış ve yapılmayan kart arasında performans olarak çok da büyük farklar yok. Ayrıca bazı kullanıcılar mining yapılmış ve yeni kartlar arasında oyun performansı testi de yapıyor, onlarda da çok büyük farklar olduğunu söyleyemeyiz.

https://www.youtube.com/watch?v=hKqVvXTanzI&ab_channel=LinusTechTips

Fakat mining kartı ile yeni alınmış bir kart aynı performansı vermiyor. Tabii mining yapılan kartla, yeni alınmış bir kart kesinlikle aynı performansı veremez. Bunun en büyük sebeplerinden birisi mining kartları genelde 7/24 açık kaldığından ve hep son performans çalıştığından, oyun oynamak ya da günlük işleriniz için kullanacağınız sıradan bir ekran kartına göre çok daha sık bakım istemesi. Bakım derken, heatsinki temiz tutmak, termal pad ve macunları yenilemek ve fan kontrollerini yapmaktan bahsediyoruz.

Ne kadar madencilik yapmanın ekran kartlarına teorik olarak o kadar zararı olmadığını savunsak da, bakımı yapılmamış bir kartı satın almak sizi gerçekten üzebilir. Eğer mining yapılmış bir ekran kartını satın almayı düşünüyorsanız, size verebileceğimiz en iyi tavsiye, mining yapılan ortamı kontrol etmek ve mining yapan kişinin bu konu hakkında ne kadar titiz ve tecrübeli olduğunu görmektir. Bazı durumlarda, kullanıcı ne kadar tecrübeli olursa olsun, kötü niyetli olabiliyor. Mesela kartın önerdiğinden fazla overclock (hız aşırtma) yapıldıysa, bu karttan da uzak durulması gerektiğini söyleyebiliriz. Aslında bunu da anlamanın bir yolu var,

eğer ilgili ekran kartının ve modelinin mining sitelerinde verilen kazma değerleri, kullanıcının kazdığı değerden az ise, olması gerektiğinden fazla bir overclock yapmış olması muhtemel.

Zaten ekran kartlarını satın almadan önce, ekran kartını stress testine sokan Furmark gibi uygulamaları kullanmanız gerektiğini söylememize bile gerek yok. Eğer satın alacağınız bu

Mining yapılmış kart, sıfır bir karttan büyük oranda düşükse ve verdiğimiz tavsiyeleri yerine getirdiyseniz, neden satın almayasınız ki?