Konum Paylaşmadan Snapchat Nasıl Kullanılır?

Snapchat uygulaması artık hemen hemen bütün telefonlarda kullanılmaktadır.

Sosyal medya uygulamaları arasında zirveye oynayan Snapchat uygulamasını konum paylaşamdan nasıl kullanabilirim diye merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Facebook ile adeta yarış içerisinde olan Snapchat özellikle gençler arasında kullanılmaktadır.Yüz filtrelerini kullanmaya çalıştığımızda bizden istenen konum paylaşma servisinin açılmasına birçok kullanıcı şikayet etmektedir.Konumunuzu paylaşmak istediğinizde şarj, normalinden daha azgitmeketdir.

İOS İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

iPhone telefonunuzda Ayarları açın ve aşağıda inerek Snapchat’i bulun.

Uygulamaya verilen izinleri göreceksiniz ve en üst kısım’daki konum’a tıklayınız.

Konum erişimine izin ver seçeneğinde Asla ve Uygulamayı Kullanırken seçeneği görünüyor. Asla’yı seçin

ANDROİD için konum servisini kapatma

Telefonunuzda Ayarlar sekmesine giriş yapınız.Uygulama yarlarına geçtiğimizde Snapchat’i bulun ve üzerine tıklayınız.Uygulama İzinleri seçeneğini göreceksiniz. Buradan Snapchat’in konum erişimini engelleyebilirsiniz.

Tabi bu işlemler her telefonda olamaktadır.Bazı modeller uygulamaların istediği izinleri iptal etme şansı vermektedir.Bazı modellerde bu izinleri iptal etme seçeneği olmadığı gibi sadece Root yaptıktan sonra gerçekleşebilmektedir.Eğer root gerekiyorsa ve bilginiz pek yoksa denemenizi tavsiye etmiyoruz.

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