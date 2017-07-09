Birçoğumuz için kendi sesimizi duymak rahatsız edici bir durumdur. Örneğin kaydedilmiş bir videoda sesimizi duyunca genellikle rahatsız oluruz ama bunun nedeni nedir?

Başkalarına göre kendi sesimiz neden daha itici gelir, kendi sesimizden neden nefret ederiz? Aslına bakarsanız bu durumun arkasında bilimsel bir açıklama var ve her şey vücudumuzun içindeki, başka kimsenin duymadığı titreşimlerle ilgili.

Neden sesimizden nefret ediyoruz?

The Washington Post gazetesinden Rachel Feltman’ın yaptığı açıklamalara göre, başka birisinin sesini duyduğumuzda kulak tamburlarımız ve iç kulağımız dışardan gelen ses dalgaları nedeniyle titreşmeye başlıyor ve bu titreşimler de beynimizin içinde sese dönüşüyor. Aslında aynı şey kendi sesimizi duyduğumuzda da geçerli fakat bu sefer vücudumuzun içindeki titreşimler de ekleniyor ve daha farklı bir ses duyuyoruz.

Daha da teknik terimlerle konuşmak gerekirse, kendi sesinizle konuştuğunuz zaman hava iletimine bu sefer kemik iletimi eklemiş oluyorsunuz. Rachel Feltman, konuyu şöyle açıklıyor;

‘Kemik iletimli sesler, ses tellerinizi ve titreşimleri kullandığınızda kafatasınızdan geçerler, daha sonra da iç kulağınıza ulaşırlar. Kafatasınızın alt kısmındaki akustik, bu titreşimlerin frekansını iletim yolu boyunca azaltır ve esasen biraz da bas tonları eklerler.’

Sonuç olarak da, kafamızın içinde duyduğumuz bu ses daha düşük, daha zengin ve akıcı oluyor. Böylece dışarıdan duyulan kendi sesimiz bize daha ince ve garip geliyor. Bu yüzden de daha derin ve zengin alt tonlarda duyamadığımız sesten hoşlanmıyoruz.

Tabii aynı zamanda kendi bedenimize bakmak da sarsıcı olabiliyor çünkü genellikle aynada kendimizi beğenmeyiz. Aniden kendimizin bir fotoğrafını veya videosunu görürsek genellikle bize yabancı ve başka birisi gibi gelebilir, rahatsız olabiliriz.

Tüm bunların yanında iyi haber şu ki, aslında sesiniz arkadaşlarınıza ve tanıdıklarınıza bu şekilde gitmiyor. Onlar bu sese alışık olduğu için, sizin kafanızın içindeki gibi duymuyorlar. Bu yüzden de konuşurken çekinmenize veya ‘Sesim acaba böyle garip mi gidiyor?’ diye düşünmenize gerek yok.

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