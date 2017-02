Kayıp telefonu bulmak için yapılacak ilk adımlar

Modern insanın artık telefonsuz yaşaması imkansız duruma geldi. Hâl böyleyken de, akıllı telefonları kaybetmek veya başlarına bir şey gelmesi fazlasıyla ‘acı verici’ oluyor.

Telefonları artık sadece arama yapmak için kullanmıyoruz, her an her saniye yanımızda bulunduruyoruz. Peki ya telefonunuzu kaybederseniz? Başıma gelmez demeyin çünkü bu herkesin başına gelebilir. Kayıp telefon nasıl bulunur?

İlk Yöntem Belli

Yapılacak en basit ve en etkili yöntem tabii ki başka bir telefondan, kayıp telefon numaranızı aramak. Bunu ne model olduğu fark etmeden, her telefonu bulmak için kullanabilirsiniz. Tabii ki çoğu zaman sonuçsuz kalacaktır.

İkinci olarak, kaybettiğiniz telefon numarasına mesaj atmayı deneyebilirsiniz. Eğer telefonunuz gerçekten kamuya açık bir yerde kaybolduysa ve birinin bulacağını düşünüyorsanız, mesaj gönderin. Bu şekilde alan kişi görüp size geri dönüş yapabilir. Aynı zamanda mesaj attığınız kişiye ödül vaad ederek, sizle buluşup telefonu geri iade etmelerini kolaylaştırabilirsiniz.

Başlangıç Noktasına Dönüş

Telefonunuzu kaybettiğiniz anlara geri dönmek iyi gelebilir. Bunu sadece telefonda değil, kaybolan her eşyada uygulayabilirsiniz. Bunun için muhtemel tüm kaybetme alanlarına göz atmalısınız ama ne yaparsanız yapın, sakın panik yapmayın. Panik yapmak sadece durumu kötüleştirecektir. Bu yüzden birkaç dakikalığına oturun ve nerede kaybettiğinizi düşünmeye başlayın. Ayrıca restoran gibi yerlerde kaybettiyseniz, çalışanlara da sorarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Servis Sağlayıcınıza Başvurun

Hangi servis sağlayıcı hattı kullanıyorsanız, ona başvuruda bulunun. Eğer GPS konum kayıtlarınızı tutuyorlarsa, size bu konuda yardımcı olabilirler.

Yer Tespiti

Eğer Android bir telefon kaybettiyseniz, telefon hala açıksa ve kablosuz ağ sinyali altındaysa, Device Manager’ı kullanarak telefonunuzu bilgisayardan izleyebilirsiniz. Eğer telefon kapalıysa da, en son nerede olduğuna yine bu programdan bakabilirsiniz.

Ayrıca google.com/settings/accounthistory adresini kullanarak da telefonunuzun son kayıtlı konumunu görebilirsiniz.

Eğer iPhone kullanıyorsanız da, App Store’da bulunan iPhone’umu Bul uygulamasını denemelisiniz. Fakat eğer hali hazırda bu uygulama telefonunuzda yüklü değilse, maalesef geç kaldınız demektir. Yine de bu gibi durumların yaşanmasını önceden engellemek istiyorsanız, iPhone’umu Bul tarzı uygulamalar Android sisteminde de mevcut ve kullanmanızı tavsiye ederiz.

