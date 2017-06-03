Karşılaşma ihtimali düşük LG G6 hataları ve çözümleri

Harika tasarımıyla, kompakt gövdesiyle, geniş ekranıyla ve kusursuz çift lensli kamerasıyla şüphesiz LG G6 piyasadaki en başarılı akıllı telefonlar arasında yer alıyor.

Cihazdaki son sürüm işletim sistemiyle Android deneyimi de üst düzeyde yaşanırken, buna rağmen bütün elektronik ürünler gibi onun da kusurları var. Peki LG G6 hataları neler? En yaygın LG G6 hataları ve çözümleri nelerdir? Bu yazıda LG G6’da yaşanan bazı sorunlara değineceğiz.

LG G6 batarya sorunu

Bu muhtemelen sadaece LG G6’da değil, hemen hemen her telefonda yaşanan bir durum. Hatta telefon yeni bile olsa bazı cihazlarda batarya problemleri oluşabiliyor. Eğer LG G6 batarya sorunu yaşıyorsanız, şu adımları izleyin:

* İlk adım telefonu yeniden başlatmak ve belki saçma gelecek fakat bu pek çok cihazda mucize gibi işe yarıyor.

* Yazılım güncellemenizi kontrol edin. Cihazınızın Ayarlar kısmına girerek son sürüm Android’in yüklü olup olmadığına bakın ve eğer öyleyse, yüklemeyi başlatın.

* Aynı zamanda uygulamalar sekmesinden, hangi uygulamanın daha çok batarya tükettiğine göz atabilirsiniz. Eğer aşırı derecede tüketim yapan uygulamalar varsa, bunlara karşı önlem alma yoluna gidin.

LG G6 Wi-Fi sorunu

LG G6 telefonlarda bu da sıkça yaşanan bir sorun ve gerçekten can sıkıcı oluyor. Aşağıdaki adımları uygulayarak Wi-Fi sorununa çözüm bulabilirsiniz:

* İlk olarak LG G6 telefonunuzun kablosuz bağlantısını yeniden başlatın. Ardından birkaç saniye bekleyin ve tekrar açarak düzelip düzelmediğine bakın.

* İlk çözüm işe yaramadıysa, bağlı olduğunuz modemi veya vericiyi tekrar başlatmayı deneyin. Bir süre sonra düzelip düzelmediğini kontrol edin.

* Yukarıda bahsedilen yöntemler işe yaramadıysa, telefonunuzun ağ ayarları kısmına girin ve bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını tamamen unutun, yani kapatın. Ardından tekrar bağlanmayı deneyin.

LG G6 Bluetooth sorunu

* İlk çözüm olarak telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Bu olmazsa diğer çözüm yollarına başvurun.

* İkinci olarak, Bluetooth özelliğini kapatın, birkaç saniye bekledikten sonra tekrar açın.

* Aynı zamanda cihazınızı eşleştirdiğiniz diğer cihazları da silebilir ve tekrar eşleştirme yoluna gidebilirsiniz. Bunu Ayarlar > Bluetooth sekmesi altında yapabilirsiniz.

* Eğer hiçbiri olmazsa, cache partition yapın ve telefonunuzun önbelleğini temizleyin.

LG G6 kamera sorunu

Maalesef bazı LG G6 cihazlarda kamera sorunları yaşanıyor ve çekim yaparken yavaşlık yaşanıyor. Kimse böyle iyi bir kamerayı verimsiz kullanmak istemezken, deneyebileceğiniz bazı yöntemler de mevcut.

* Öncelikle güncel yazılım kullanıp kullanmadığınıza emin olun. Telefonunuzun Ayarlar > Telefon Hakkında > Yazılım Güncellemesi sekmesine girerek Android’in son sürüm olup olmadığını kontrol edin.

* Eğer yavaşlık varsa aynı zamanda geniş açı ve standart açı arasında değişiklik yapmayı da deneyebilirsiniz.

* Kamera uygulamasını açın ve ayarlar kısmında, izleme odağını kapamayı deneyin. Kamera performansında düzelme olabilir.

* Hiçbiri işe yaramadıysa maalesef cihazınızı fabrika ayarlarına geri döndürmekten başka çareniz bulunmuyor.

LG G6 kasma sorunu

Her telefonda kasma sorunları yaşanırken, LG G6 aslında son derece performanslı bir cihaz ve yeni olmasından mütevellit, kasma sorunları normal sayılmaz. Bunu düzeltmek için yapabileceğiniz birkaç şey var.

* Diğer yöntemlere geçmeden önce cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin.

* Ayarlar kısmına girerek son sürüm Android’in yüklü olup olmadığına emin olun.

* Aynı zamanda yüklü olan uygulamaları da devamlı olarak güncel tutun.

* Kullanılmayan uygulamaları ve dosyaları cihazınızdan kaldırın, önbellek temizliği gerçekleştirin.

* Hiçbir yöntem işe yaramadıysa, telefonunuzu fabrika ayarlarına geri döndürerek ilk günün performansına dönebilirsiniz.

LG G6 ses sorunu

Bazı LG G6 kullanıcıları şimdiye kadar hoparlörde cızırtı sorunu yaşadığını dile getirirken, kimisi de kulaklıkta problem yaşıyor.

* İlk olarak telefonunuzu yeniden başlatıp düzelme olup olmadığına bakın.

* Ardından ses butonlarını kontrol edin ve eğer kulaklıktan ses alamıyorsanız, sesin en yüksek seviyede olduğuna dikkat edin.

* Bir diğer sorun ise kulaklık girişinden kaynaklı olabilir. Eğer burada fazla toz birikmişse, seste hışırtıya ve sorunlara yol açabilir. Nazikçe bu bölgeyi temizlemeyi deneyin.

* Eğer ses sorunu hala devam ediyorsa fabrika ayarlarına geri döndürün veya teknik servisinize başvurun.

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