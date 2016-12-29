Kar Yağışı Valiliklerin internet sitelerini kilitledi

Kar yağışı ile tatil haberlerini valilik sitelerinden öğrenmek isteyenlerin sayısı artınca Valiliklerin siteleri açılmadı.

Yoğun kar yağışı birçok ilimizi olumsuz etkilemeye devam ediyor.Kar yağışına en çok sevinenler ise kesinlikle öğrenciler olmaktadır.Aşırı kar yağışından sonra illerde tatil haberler sırayla gelmeye devam ediyor.Tabi öğrenciler ve veliler kar tatili haberlerini resmi kanallardan almak istiyor.Bunun için ise yaşadığı ilin resmi valilik internet sitesine girmek istiyorlar fakat Valiliklerin alt yapısı çok yoğun ziyaretçi trafiğini kaldırmadığı için neredeyse açılamadı diyebiliriz.Valiliklerin internet siteleri normal zamanlarda çok fazla tercih edilmediği için ziyaretçi yoğunluğu fazla olmuyordu.Kar yağışı ile bu ziyaretçi trafiği aşırı derecede fazla oldu.

Fakat aşırı yoğunluktan dolayı birçok valiliğin resmi internet sayfası açılamadı.Valilik ise kar tatili haberlerini twitter üzerinden duyurdu.Twitter’da herhangi bir yavaşlama olmadığı için herkes rahatlıkla takip edebildi.

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