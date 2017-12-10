Kamera tutkunları için Casper VIA P2

Yerli telefonlar arasında en çok tercih edilen markaların başında gelen Casper markasının yeni telefonu olan Casper VIA P2 hakkında merak ettiğiniz teknik detayları sizlere buradan açıklamak istiyoruz.

Fiyat ve özellikler bakımından oldukça tatmin edici olan bu telefonun en dikkat çeken özelliğinin 20 MP çözünürlüğe sahip olan ön kamerası olduğunu belirtmek istiyoruz.

Casper VIA P2 ekran özellikleri

Ekran boyutu bakımından 5.3 inçlik ekran boyutu ile çıka bu telefonun çözünürlüğü ise 720x 1280 piksel olarak dikkat çekmektedir. 16 Milyon renk sayısını telefonda barındıran Casper VIA P2 modelinin ekran gövde oranı ise sadece % 69.16 olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer telefonların aksine ekran boyutu bakımından biraz zayıf olarak kalmaktadır.

Casper VIA P2 temel özellikleri

Telefonda bulunan işletim sistemi MediaTek MT6753’dür. 8 çekirdek işlemcisi bulunan telefonda 3 GB RAM kapasitesi de bulunmaktadır. 32 GB’lık dahili depolama alanı bulunan bu telefonun SD kart desteği ile hafızası 256 GB’a kadar artış göstermektedir.

Casper VIA P2 Batarya özellikleri

Batarya özellikleri bakımından 4000 mAh gücünde batarya ile uzun bir kullanım ömrü sunan bu telefonun bataryası değişme özelliğini göstermemektedir. Şarj tipi olarak ise Micro-USB şarj ucu bu telefonda yer almaktadır.

Casper VIA P2 kamera özellikleri

Arka kamerasında 13 MP çözünürlüğe sahip olan kamera barındıran bu telefonun ön kamerası ise sanıldığının aksine arka kameradan daha düşük çözünürlüğe sahip değildir. Ön kamerasında yani selfie kamerasında 20 MP Çözünürlük sunan Casper VIA P2 bu özelliği ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Video kayıt çözünürlüğü olarak ise 1080p’de kayıt yapma özelliği bulunan bu telefon gerçekten fiyatına göre başarılı bir telefon olduğunu göstermektedir.

Fiyat olarak Bin 150 TL ile Bin 200 TL arasında değişen fiyatlara satılmaktadır.

(1 votes, average: 5,00 out of 5)

votes, average:out of 5)