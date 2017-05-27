Kaliteyi ve performansı bir arada sunan alınabilecek Powerbank modelleri

Telefonlar her yıl daha da hızlanıyor fakat güçleri arttıkça, bataryalar yetersiz gelmeye başlıyor ve kısa sürede deşarj oluyorlar. Akıllı telefonlar, tabletler ya da diğer USB bağlantılı cihazlarınız için fazladan batarya gücüne ihtiyaç duyuyorsanız, aradığınız şey bir powerbank.

UltraCompact Power Bank

Uygun fiyatıyla ve renkli tasarımıyla dikkat çeken UltraCompact, bulldog köpeklerinden esinlenilerek yapılmış. Kullanışlı bir kapasitesi ve uygun fiyatı bulunuyor ve cebinize sığacak derecede küçük boyutta.

Zendure A2

Zendure A2, listenin bir numarasında olmasına rağmen LCD ekranı yok, USB-C ya da Lighting desteklemiyor, birden fazla çıkışı ya da Quick Charge 3.0 desteği de yok. Fakat tüm bunlara rağmen, işini layıkıyla yerine getiriyor; kendisi çok portatif, çok şık, güçlü ve çok hızlı bir powerbank.

Anker PowerCore 10000

Yaklaşık 100 TL olan bu ürün, adından da anlaşılacağı gibi 10000mAh batarya doldurma kapasitesine sahip. Geniş kapasitesi, sade tasarımıyla piyasadaki tercih edilesi ürünler arasında yer almakta.

RavPower PowerStation Series 20100mAh

Maalesef Türkiye’de satılmayan bu devasa powerbank, LCD ekrana sahip değil fakat ilginç bir tasarım ve 20100mAh batarya gücüyle geliyor. Fiyat olarak biraz pahalı olan cihaz hem çok hızlı şarj ediyor, hem de bir telefonu tek şarjda defalarca doldurabiliyor!

Zendure A2

Zendure A2 modeline nispeten daha yüksek kapasitesi olan A3, aynı sağlam yapıya ve bir adet ekstra USB çıkışına sahip. Daha küçük boyutta ve aynı zamanda üst düzey bir powerbank arayışnıdaysanız, Zendure A3 tavsiye edebileceğimiz modeller arasında yer alıyor.

Flux Card

Orijinal Flux Charger’ın geliştirilmiş sürümü olan 4000mAh gücündeki bu powerbank, fiyat olarak da son derece makul. Eğer çok yüksek kapasiteli bir cihaz ihtiyacınız yoksa ve portatiflik sizin için daha önemliyse tercih edebilirsiniz.

DXPower Armor DX0001

Bu powerbank daha çok dağcılık, yürüyüş ve bisiklet gibi sporlarla ilgilenenler için yapılan, tamamen doğa koşullarına dayanıklı bir ürün. Kamp sırasında cebinizde taşıyabileceğiniz DXPower Armor DX0001, eğer kullanımda değilse yağmurun altında da durabiliyor ve su geçirmiyor.

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