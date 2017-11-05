Kablonet televizyon ve internet hattı farklı

Teknoscrool.com olarak ziyaretçilerimizden gelen bilgilendirme yazılarınıda yayınlanmaya başladık.

Bir ziyaretçimize daha önce yardımcı olduğumuz için bize ufak ama bilgilendirici bir yazı hazırlamış ve bizde bu yazıyı sizlere iletmek istedik.İlk olarak belirtelim ki arkadaşımızın gönderdiği yazıda kelimelerde düzeltmeler ve birkaç cümle değişiklikliğimizi yaptığımız belirtelim.

İyi akşamlar ben Murat,

Ben internet ve televizyon yayını olarak Kablonet kullanıyorum.Geçen akşam eşya taşımak için televizyon ve internet hattı kablolarını söktüm.Modemden kabloyu ve receiver’dan kabloyu söküp kenara koydum.Sonra eşya taşıma bittikten sonra tekrar kabloları bağladım.Kablonet kullananlar bilir tek gelen kabloya bir aparat takılıyor.Bir tanesi internet ve bir tanesi internet hattıdır.Aparata bakmadan kabloları taktım.Televizyon yayını normal şekilde geldi fakat internet hattı bir tülü gelmedi.Dedimki televizyon normal çalıştığı için kabloları değiştirmeme gerek yoktu.Kablonet müşteri hizmetlerini aradım ve arıza kaydı oluşturdum.Sağolsunlar 1 saat içinde geldiler ve arızayı 3o saniye içinde hallettiler.Açıkcası gelen teknik servisin yaptığı tek iş televizyon anten kablosu ile internet hattı kablosunun yerini değiştirmek oldu.Çünkü ben bu kabloları yanlış bağlamışım.İnternet hat kablosu ile televizyon izleyebiliyorsunuz fakat televizyon kablosu ile internete bağlanamıyorsunuz.Daha sonra aparata baktığımzda televizyon ve internet hattını ayrı olduğunu gördüm.

Siz siz olun ilk olarak bu kabloları doğru olarak taktığınızdan emin olunuz.Herkese iyi akşamlar

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