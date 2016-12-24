İzmir’de internette yavaşlama var mı? Youtube açılmıyor

İlk olarak sizlerden gelen soruları geç yanıtladığımız için kusura bakmayınız.İletişim yoluyla gelen sorulardan dikkatimizi çeken ise İzmir’de youtube neden açılmıyor?

Teknoscrool.com olarak kontrol ettiğimizde bu yavaşlık sadece İzmir’de yaşanmıyor.Ülkemizin genelinde youtube.com’da genel bir yavaşlama söz konusudur.Dün sabahtan itibaren başlayan bu yavaşlama sonrasında herkes resmi bir açıklama bekliyor fakat BTK’nın bu konu hakkında resmi açıklaması bulunmamaktadır.Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde yaşanan Rus Büyükelçi’nin suikast sonrası öldürülmesinin ardından sosyal medya sitelerinde büyük yavaşlık olmuştu.

Youtube’dan bir video açma şansını yakalarsanız bile malesef bu videoyu yüklenmediği için kesik kesik izlemek zorunda kalıyorsunuz.

İlerleyen zamanlarda youtube’daki bu yavaşlık giderilecektir.

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