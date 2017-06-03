İşlemci çekirdeği nedir, ne işe yarar?

Pek çok akıllı telefonda artık octa-core işlemci çipsetleri yer alsa da, bu cihazlar quad-core ve dual-core bulunduranlardan daha mı iyiler? İşlemci çekirdeği nedir? Telefonda çekirdek ne işe yarar? Bu gibi konulara değineceğiz.

1990’lı yıllarda masaüstü bilgisayarlarda tek bir işlemci bulunuyordu ve tek bir seferde, tek işlem yapabiliyordu. Buna tek çekirdekli işlemci denirken, Intel gibi firmalar daha hızlı ilerledi ve saat hızlarını arttırdılar. 2005 yılında ilk olarak çift çekirdekli yani dual-core işlemciler ortaya çıktı ve Pentium D olarak tanıtıldı. Kısa süre sonra AMD tarafından Athlon 64 tanıtılırken, ardından Intel Core 2 Duo 2006’da çıkartıldı.

Octa-core vs quad-core vs dual-core: Akıllı telefonlar

Akıllı telefonlarda da benzer bir işlemci gelişimi yaşanırken, artık yavaş yavaş octa-core yani sekiz çekirdekli çipsetler görüyoruz. Peki bilgisayarlarda neredeyse hiç sekiz çekirdek kullanılmıyorken, telefonlar neden bu kadar hızlı ilerledi? Cevap ise basit, daha fazla batarya ömrü!

Bu çekirdeklerden bir kısmı telefonun yüksek performans gerektiren işlemleri yapmasını sağlarken, diğerleri ise daha düşük performans gerektiren işleri yapıyor ve aynı zamanda da bataryanın daha az kullanılmasını sağlıyor. Bir şeyleri okuma, e-posta yollama ya da arayüzde gezinme gibi genel işlemlerde düşük performans gerektiren işlemleri yapan çekirdekler kullanılırken, oyunlarda ve video düzenleme işlemlerinde diğer işlemci çekirdeklerine yükleniliyor.

Performans farkı ne kadar?

Benchmark testlerini karşılaştırdığımızda, octa-core işlemcilerin quad-core işlemcilere göre iki kat performans arttırmadığını görüyoruz. Yani kağıt üstünde görünenden dahası söz konusu. iPhone 7’de de durum böyle ve iPhone 6s’in iki katı performans sağlamıyor. Fakat yüzde 40 ve civarı performans artışları, yeterli sayılıyor.

Ayrıca görsel-grafik performansından da ana işlemci çipseti sorumlu değil, bunun için GPU – grafik işlemci birimi kullanılmakta. Bir diğer yandan performansta ekran çözünürlüğü faktörü de önemli rol oynuyor.

Hangisi daha iyi?

Gelelim ana soruya. En iyi telefon, en çok çekirdeği olan mıdır? Açıkçası bunun için tamamen gerekli diyemeyiz. Farklı telefonları test ettiğimizde görüyoruz ki, ‘ne kadar çekirdek, o kadar performans’ diye bir şey de söz konusu değil. Daha önce de dediğimiz gibi performansı etkileyen pek çok faktör bulunuyor.

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