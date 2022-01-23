iRobot temizlik nasıl ve ne zaman yapılmalı

iRobot akıllı süpürge kullanıyorsanız ve süpürge temizliğini hangi aralıklar ile yapacağım diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göredir. Akıllı robotlar birçok sensör kullandığı için düzenli temizlikle ile ürünü daha uzun kullanabilirsiniz. Temizlik haznesi: her kullanımdan sonra temizlemeniz gerekmektedir.

Filtre: Haftada bir defa, eğer evde evcil hayvan besliyorsanız haftada iki kez temizlemeniz gerekmektedir.

Sensörler: Haftada bir defa silmeniz yeterli olacaktır.

AeroForce: Her dört ayda bir sefer temizleyiniz.

Ön tekerlik: Haftada bir defa silmeniz yeterli olur.

Döner yan fırça: Haftada bir

Home base: Haftada bir

Yukarıda yazan bilgileri Roomba kullanım kılavuzundan sizlere aktardır. Bu yazıyı okuyan ve bu robot süpürgeyi kullanan diğer ziyaretçilerimizden yorumlar bekliyoruz.