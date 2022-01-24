iRobot Roomba hata mesajı dil değiştirme

Bu yazımızda sizlere iRobot akıllı süpürgede dil ayarı nasıl yapılır konusunda bilgi vermek istiyoruz. Genel olarak iRobot süpürgelerinde hata mesajları İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Danca, İsveççe, Norveççe, Fince, Lehçe, Rusça, Portekizce, Japonca, Korece ve Çince dillerinde görüntüleyebilir. Maalesef Türkçe dil desteği bulunmamaktadır.

Roomba’nın varsayılan dili İngilizcedir. Varsayılan dili değiştirmek için:

Roomba’yı Ev Üssü®’nden çıkarın. CLEAN (Temizle) düğmesine basarak Roomba’yı açın, ışıklar yanacaktır.

Roomba bip sesi çıkarana ve geçerli dili söyleyene kadar DOCK (Şarj) düğmesini basılı tutun. DOCK (Şarj) düğmesini serbest bırakın. Roomba artık Dil Seçimi Modundadır.

İstediğiniz dili duyana kadar CLEAN (Temizle) düğmesine arka arkaya basınız.

Roomba’yı kapatmak için CLEAN (Temizle) düğmesini basılı tutun ve dil seçiminizi doğrulayın.

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