iRobot Roomba hata kodları ve çözümleri

Akıllı süpürgelerde hata kodlarını bilirseniz cihaza nokta atışı yaparak sorunu direk çözebilirsiniz. Bu yazımızda sizlere iRobot Roomba akıllı süpürge hata kodları ve çözümleri hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Aşağıda yazan hata kodlarını ve çözüm yöntemlerini iRobot Roomba kullanım kılavuzundan ekledik. Kullanım kılavuzunda yazan bilgileri aynen sizler için yazdık.

Hata uyarısı nasıl anlaşılır?

iRobot Roomba size iki tonlu “a-o” sesi ve arkasından gelen bir konuşma ile bir şeylerin yanlış gittiğini bildirecektir. Sorun giderme ışığı da yanıp sönecektir. Roomba’nın sorununu çözümlemek için aşağıdaki tabloya bakınız.

Not: Eğer hata kodunu anlamadıysanız tekrar duymak için “Clean” tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

Hata-1: Roomba’nın tekerleklerinin yere tam olarak temas

ettiğinden emin olun. Roomba takılı kalırsa, cihazı başka

bir yerde çalıştırın. Roomba burada da takılı kalmazsa,

yan tekerleklerindeki tüyü ve birikintiyi temizleyin.

Tekerlekleri içe ve dışa itin ve her ikisinin de serbestçe

döndüğünden emin olun.

Hata-2: Roomba’nın çıkarıcılarını ve başlıklarını çıkarın ve temizleyin. Roomba’nın yan tekerleklerindeki tüyü ve birikintiyi temizleyin.

Hata-5: Roomba’nın yan tekerleklerindeki tüyü ve birikintiyi

temizleyin. Tekerlekleri içe ve dışa itin ve her ikisinin de serbestçe döndüğünden emin olun. Roomba’yı başka bir yerde çalıştırın.

Hata-6: Roomba takılı kalırsa, cihazı başka bir yerde çalıştırın.

Roomba takılı kalmazsa, uçurum sensörlerini kuru bir bezle silin. Başka bir yerde çalıştırın.

Hata-7: Roomba’nın yan tekerleklerindeki tüyü ve birikintiyi temizleyin. Tekerlekleri içe ve dışa itin ve her ikisinin de serbestçe döndüğünden emin olun. Roomba’yı başka bir yerde çalıştırın.

Hata-8: Roomba’nın haznesini çıkarın ve boşaltın. Ardından,

kalan sıkışmış birikintileri çıkarmak için hazneye sertçe vurun.

Hata-9: Altta sıkışmış olabilecek kirleri çıkarmak için Roomba’nın

tamponuna birkaç defa sertçe vurun.

Hata-10: Roomba yerinde daire çiziyorsa, yan tekerleklerindeki

tüyü ve birikintiyi temizleyin. Tekerlekleri içe ve dışa itin ve her ikisinin de serbestçe döndüğünden emin olun. Hiç daire çizmiyorsa, Roomba çok geniş bir odada olabilir. Daha küçük bir temizlik alanı oluşturmak için (Virtual Wall™) Sanal Duvar özelliğini kullanın.