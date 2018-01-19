iPhone’umu Bul Nasıl Kapatılır?

iPhone’umu Bul özelliği özellikle yeni sürüm telefonlarda kurulu halde gelmektedir. Sistemi kapatmanın iki farklı yolu vardır.

1. Yol mobil cihazınız üzerinden kapatmaktır. Bunun için öncelikle mobil cihazınızın kilidini açın ve ana sayfanıza gelin.

Daha sonra ana sayfanızda bulunan ayarlar butonuna dokunun, açılan sayfa içinde iCloud yazan butona dokunun. Böylece aşağıda yanında açık yazan iPhone’umu Bul uygulamasını görürsünüz. Üzerine dokunun ve kapalı seçeneğini işaretleyin.

Cihazınız sizden iCloud şifrenizi isteyecektir. Şifrenizi yazdıktan sonra giriş butonuna dokununuz ve uygulamayı kapalı hale getirin. 2. Yol ise web üzerinden iPhone’umu Bul uygulamasını etkisizleştirmektir.

Bu yolda öncelikle tarayıcınıza iCloud yazarak iCloud web sitesine giriş sağlayınız. iCloud web sitesinde size ait e-mail adresinizi ve şifrenizi girdikten sonra bir ekran belirecektir. Bu ekran üzerinden iPhone’umu Bul u tıklayınız.

Tüm aygıtlar şeklinde beliren butonun üzerine tıklayın ve çevrimdışı aygıtı seçin. Seçiminizi gerçekleştirdikten sonra iPhone’umu Bul’dan çıkar’ı tıklayın ve işleminiz gerçekleşmiş olacak. iPhone’umu Bul’dan çıkar yazısını göremiyorsanız

Tüm aygıtlar seçeneğini tekrar tıklayın ve iPhone’umu Bul uygulamasını kapatmak istediğiniz cihazınızı seçin, daha sonra seçtiğiniz aygıtın sağ tarafında bulunan sil tuşuna basın. İşleminiz gerçekleşecektir.

iPhone’umu Bul Nedir?

iPhone’umu Bul Apple marka cihazlarda “Find My iPhone” şeklinde de geçen bir uygulamadır. Uygulama iPad, iPhone, iPod, Mac cihazlarınızda çalıştırılabilir ve bu cihazlarında uzaktan konum tespiti yapabilmek için piyasaya sürülmüş bir hizmettir.

Şu an için mobil cihazlarda iOS 5 üzeri işletim sistemi bulundurulduğu sürece Appstore üzerinden bedava indirilebilmektedir. Uygulama çeşitli yer tespitlerinde ve bugüne kadar birçok hırsızlık vakasının çözümünde kullanılmıştır.

2010 yılında piyasaya çıkartılmış olmasına karşın bugüne kadar birçok çeşitli iyileştirme çalışmaları ile geliştirilmiştir.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)