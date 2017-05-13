Açıkçası, ilk çıktığı dönemlerde kimse böylesine bir başarı beklemiyordu fakat şu anda Android tüm dünya üzerinde en yaygın olarak kullanılan işletim sistemi.

Pazar payında Windows’u dahi geride bırakan Android, üstelik sadece telefonlarda ve tabletlerde değil, elektronik olan her türlü cihazda, hatta buzdolaplarında dahi bulunuyor. Hâl böyle olunca da iPhone’dan Android’e rehber aktarma konusu merak ediliyor. Sonuçta iOS da çok kullanılıyor fakat daha uygun fiyatlı ve daha esnek olduğu için insanlar Android’e geçiş yapıyor.

Neyse ki, iOS’tan Android’e geçiş yapmak o kadar da kolay ve rahatlıkla rehberinizi taşıyabiliyorsunuz. Bunun için dört yöntem var;

Google hesabı kullanmak

Android’e geçiş yaptığınızda artık Google hesabı kullanmaya mecbursunuz. Hesabınıza giriş yapın, ayarlardan kişiler kısmına girin ve hesabınızı buraya ekleyin. Size eşleştirme bilgisi sorulduğunda, rehberi seçtiğinizden emin olun. Senkronizasyon birkaç dakika sürebilir, bu rehberinizde bulunan kişi sayısına göre değişmektedir. Bitince, Google hesabınızdaki kişileri tekrar kontrol edin.

iCloud kullanmak

Apple’ın kendi iCloud senkronizasyon servisi de iPhone ve Android arasındaki rehber transferini sağlayabilir. Bunu yapmak için Ayarlar’dan kişiler kısmına girin ve hesap seçeneklerinden, iCloud’u seçin. Ardından rehberinizi iCloud hesabıyla eşleştirin.

Bu işlem bitince, bilgisayarınızın tarayıcısından icloud.com’a Apple ID’niz aracılığıyla girin. Giriş yaptıktan sonra Kişiler > Tüm Kişiler yolunu izleyin. Daha sonra sayfanın altındaki Export vCard’a tıklayın. Bu şekilde Pc zerinde bir VCF dosyası oluşturulacaktır. Bu dosyayı Android telefonunuza attığınız takdirde, iPhone’daki kişiler ona da yüklenmiş olacak.

Üçüncü parti uygulamalar

Eğer bu resmi metodları kullanmak istemiyorsanız, işinize yarayabilecek pek çok üçüncü parti uygulama daha var. Tabii bunu yaparken, uygulamanın hem iOS’ta hem de Android’de çalıştığına emin olun. Neredeyse tüm bu programlarda rehberi yedekleme özelliği var. Bu şekilde de onları VCF dosyası hâline getiriyor, basitçe seçtiğiniz e-posta adresine gönderiyor. Daha sonra sizin yapmanız gereken tek şey, e-postadaki dosyayı indirip yeni Android telefonunuza atmak oluyor.

iTunes

Bunu yapmak için önce iPhone’unuzu bilgisayara bağlayın. iTunes’u açın ve üstteki iPhone seçeneğine tıklayın. Bilgi sekmesinin altında kişileri eşleştir kısmını seçin ve ardından Google Kişiler’e girin. Buraya Google hesabınızın bilgilerini girdikten sonra iPhone ile eşleştirmeyi gerçekleştirin.

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