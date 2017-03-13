İphone’da Ana Ekran Tuşuna Hiç Dokunmadan Ekran Görüntüsü Alma

Birçok iphone kullanıcıları tarafından merak edilen ayrıntılardan biri de iphone’da ana ekran tuşuna hiç dokunmadan ekran görüntüsü almanın mümkün olup olamayacağı ayrıntısıdır.

Dilerseniz makalemizin de ana konusu olan çokça merak edilen bu ayrıntı hakkında hemen bilgiler sunalım. İphone’da ana ekran tuşuna hiç dokunmadan ekran görüntüsünün alınması açısından birçok yöntemler bulunmaktadır. Ancak makalemizde bu yöntemler arasında anlaşılmasının en kolay olduğu yöntemi sunacağız. İphone’da ana ekran tuşuna hiç dokunmadan ekran görüntüsünün alınmasında izlenmesi gereken en pratik yol cihazın ana ekran tuşu ile uyut/uyandır tuşuna aynı anda basılmasıdır.

İphone’da Ana Ekran Tuşunu Hiç Kullanmadan Ekran Görüntüsünü Almak İçin Yapılması Gerekenler İse Şunlardır;

İlk olarak assistive Touch uygulaması etkinleştirilmelidir.

Bu aşamanın yapılması açısından ayarlar kısmına buradan da genel erişilebilirlik adımının takip edilmesi gerekmektedir.

Assistive Touch uygulamasına dokunduktan hemen sonrasında uygulamanın hemen sağ kısmında yer alan butona dokunarak etkinleştirme işlemini tamamlamaktasınız.

Bu işlemi başarıyla gerçekleştirdiğiniz takdirde ana ekran tuşunun da yer aldığı bir menü ekranda belirmektedir.

Burada cihaz kısmını seçerek daha fazla kısmında yer alan ekran görüntüsüne dokunmalısınız.

Bu son işlemi de başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğiniz takdirde artık iphone cihazınızda ana ekran tuşuna hiç dokunmadan ekran görüntüsünü kolayca alabilmektesiniz.Yukarıda da görüldüğü üzere sadece birkaç basit adımlar sayesinde iphone cihazınızda ekran tuşuna dokunmadan ekran görüntüsü alabilmektesiniz. Bu uygulamaların gerçekleştirilmesi konusunda herhangi bir zorluk çekerseniz konu hakkında yeterli bilgisi bulunan bir arkadaşınızdan destek talep edebilirsiniz. Bu sayede cihazınıza farkında olmadan zarar verme riskinden de kaçınmış olabilmektesiniz. Bu ayrıntı hakkında da sizlere bilgiler sunduktan sonra iphone’da ekran tuşuna hiç basmadan ekran görüntüsü almak için yapılması gerekenler hakkındaki makalemizi burada tamamlamaktayız.