iPhone yavaşladı! Nasıl hızlandırılır

iPhone telefonlar iOS işletim sisteminin stabil yönüyle tanınırken, bu yüzden de oldukça hızlı bir arayüze sahipler. Buna rağmen zaman içinde, kullanıma bağlı olarak hızda düşüş yaşanabiliyor.

Bunlar için alabileceğiniz çeşitli önlemler var. Peki yavaşlayan iPhone nasıl hızlandırılır?

Yer açın

Eğer cihazınızın diski tam kapasitesine yaklaştıysa, bunları temizlemek hızı arttırabilir. Bunun için ayarlar üzerinden depolama kısmına girin ve ne kadar alan kullandığınıza bakın. Fazla dolu bir iPhone, zamanla yavaş çalışacaktır. Ardından kullanmadığınız ya da artık ihtiyaç duymadığınız uygulama-oyunları silerek işe başlayın.

Hard reboot yapın

Hard reboot, sadece iPhone’ları değil tüm telefonları hızlandırır ve küçük yazılım sorunlarını da giderir. Bu işlemi başlatmak için açma-kapama tuşuna ve Home tuşuna aynı anda birkaç saniye basın, telefonunuzu yeniden başlatın. Apple logosu göründüğü anda parmaklarınızı çekebilirsiniz.

Güncel iOS kullanın

Bazen yazılımsal sorunlar da telefonun yavaş çalışmasına neden olabilir. Yeni işletim sistemi yamalarıyla hem ek özellikler gelir, hem de performans artışı yaşanır. Bu yüzden de düzenli olarak güncellemeleri telefonunuza yüklemeyi ihmal etmeyin.

Bunun için Ayarlar > Genel > Yazılım güncelleme yolunu izleyebilir, iOS sürümünüzü yükseltebilirsiniz.

Hareketi Yavaşlat modunu açın

iOS’un sunduğu animasyonlar özellikle eski iPhone’ların hızını ciddi derecede düşürüyor. Bunun için de animasyonları devre dışı bırakmanızı tavsiye ederiz.

İlk olarak Ayarlar menüsüne girin, ardından Genel’e basın ve Erişilebilirlik’e girin. Buradan da Hareket Yavaşlatıcı – Reduce Motion özelliğini aktif edin.

Uygulama önbelleğini silin

Uygulamar resim, video ve diğer verileri önbellekte saklarlar. Bu zaman içinde hafızanızı doldurur ve telefonunuzu yavaşlatır. Temizleme işlemini tek seferde yapamasanız da, Ayarlar menüsünden uygulamalara girerek tek tek önbellekleri temizleyebilirsiniz.

Wi-Fi, GPS ve Bluetooth kullanımı

Eğer Wi-Fi, GPS ve Bluetooth gibi servisleri o an kullanmıyorsanız, tavsiyemiz kapalı tutun. Bu fonksiyonlar hem bataryanızı hızlı tüketir, hem de telefonunuza ekstra yük bindirirler.

Fabrika ayarlarına geri dönün

Eğer hiçbir yöntem işe yaramadıysa, telefonu fabrika ayarlarına döndürerek sorunu komple ortadan da kaldırabilirsiniz.

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