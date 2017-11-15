iPhone X mesaj ve numara engelleme için sizleri bilgilendirmek istedik.

Akıllı telefonların en güzel özelliklerinden bir tanesi ise numara engelleme özelliğidir.İlk çıkan akıllı telefonlarda bu özellik olmadığı için 3.parti uygulamaları gerekiyordu.Fakat artık bu uygulamalara ihtiyaç kalmadı.

Apple’ın yeni amiral gemisi modeli iPhone X, eşsiz tasarımı ve teknik özellikleri ile kendine hayran bıraktıyor.Tabi fiyatı ile de oldukça düşündürüyor.iPhone X numara engelleme nasıl yapılacağı konusunda yardım arıyorsanız sizleri bililendirmek istedik.

iOS ile aygıtınızda kişileri ve telefon numaralarını engelleyebilirsiniz. Aynı zamanda, bilinmeyen gönderenlerden gelen iMessage’ları filtreleyebilir ve spam ya da istenmeyen mesaj gibi görünen iMessage’ları bildirebilirsiniz.

Son aramalar bölümündeyken engellemek istediğiniz telefon numarasının veya kişinin yanındaki İnfo sekmesine tıklayınız.Ekranın alt kısmına kaydırın ve bu arayanı engelle’ye dokunmanız yeterli olacaktır.

FaceTime engelleme

FaceTime uygulamasındaysanız engellemek istediğiniz telefon numarasının veya kişinin yanındaki bilgi simgesine dokunun. Ekranın alt kısmına kaydırın ve Bu Arayanı Engelle’ye dokunun.

iPhone X mesaj engellemek için ise

Mesajlar uygulamasındaysanız yazışmayı açın, bilgi simgesine ve ardından kişi adına veya telefon numarasına dokunun. Bilgi ekranının alt kısmına kaydırın ve Bu Arayanı Engelle’ye dokunun.Engellenen kişileri görmek için ise Ayarlar > Mesajlar > Engellenenler’e gidin.

Telefondan kişi eklemek için Ayarlar > Telefon > Arama Engelleme/No. Belirleme > Kişiyi Engelle’ye gidin. Engellemek istediğiniz kişiye dokunun. Mesajlar veya FaceTime’dan kişi eklemek için Ayarlar > Mesajlar ya da Ayarlar > FaceTime ‘a gidin, aşağı kaydırın, Engellenenler’e ve Yeni Ekle’ye dokunun, ardından engellemek istediğiniz kişiyi seçin. Bir kişinin veya telefon numarasının engelini kaldırmak için numaranın üzerinde sola kaydırın ve Engelleme’ye dokunun.

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