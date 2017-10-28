iPhone X ekran değişim ücreti az çok netleşti

iPhone X ekran kırıldı! iPhone X ekranı değiştirmeye kalktığınızda canınızı yakacak bir fiyat ile karşılaşabilirsiniz.

Apple’ın büyük ses getiren modeli iPhone X, hem tasarımı hem teknik özellikleri ile teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmaktadır.Resmi olarak tanıtıldıktan sonra iPhone X fiyatı uzun süre Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak diye beklenişe geçilmişti.iPhone X 64 GB dahili depolama hafızası olan modeli 6099 TL, 256 GB dahili depolama hafızasına sahip olanı ise 6899 TL‘den satılmaktadır.Bu fiyatı telefon almak cesaret istiyor.Telefonu aldıktan sonrada çok iyi korumanız gerekmektedir.Neden derseniz akıllı telefonların en büyük dezavantajlarından bir tanesi ise ekranlarının nazik olmasıdır.Herhangi bir sert düşüş sonrasında telefonu ekranı rahatça kırılabilmektedir.

iPhone X’i kesinlikle düşürmemenizi tavsiye ediyoruz.iPhone x yurtdışı ekran değişim fiyatı 279 dolar civarında olabileceği konuşuluyor.iPhone X ekran değişimi Türkiye fiyatı ise en az 1500 TL civarlarında olabilir.Telefonu kullanırken çok ama çok dikkatli olunuz.iPhone X kullanırken kesinlikle ekran koruyucu ve kılıf ile kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

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