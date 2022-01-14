Bilim ve Teknoloji

iPhone şarj varken kapanma sorunu ( iPhone 6)

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Ocak 2022
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Mail olarak gelen bir soruyu sitemize eklememizi isteyen ziyaretçimizin isteği üzerine bu yazıyı açıyoruz. iPhone 6 telefon aldığını ve şarjı genellikle yüzde 35 ile yüzde 20 civarlarında olduğunda kapandığını yazmıştır. Bu sorun ile karşılaşan varsa bize yorum yazarak nasıl bir çözüm yöntemi bulduğunu yazarsa çok severiz. Teknoscrool olarak internette birkaç çözüm yöntemi bulduk.

genellikle iPhone 6 modelinde ve bazı iPhone 5 kullanıcılarının bu sorun ile karşılaştığını görmekteyiz.Çözüm yöntemlerine baktığımızda ise genellikle garantisi devam eden kişiler telefonlarını servise götürerek ücretsiz pil değişimi yaptıkları görmekteyiz.Ayrıca iPhone kapanma sorununa genellikle kışın daha çok yaşandığı gözükmektedir.Kışın bu problemi yaşayan kişiler yazın yaşamadığını belirtmektedir.Tabi bu yazılanlar internete yazan yorumlardan derledik.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Ocak 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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