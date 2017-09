iPhone 8 Plus silikon kılıf fiyatı ne kadar diye araştırma yapıyorsanız bu yazımız size göre diyebiliriz.

Uzun zamandır Apple’ın yeni amiral gemisi modeli olacak olan iPhone 8 Plus resmi olarak tanıtıldı.Tasarım ve teknik özellikleri ile kendine hayran bırakan bu akıllı telefonun ön sipariş fiyatı ise 4799 TL civarlarındadır.Ön sipariş alımında bulunanların telefonları Ekim’in son haftası teslim edilmeye başlanacağı söyleniyor.Tabi bu kadar pahalı bir telefon olunca kesinlikle dikkatli ve özenli kullanmanız gerekmektedir.Apple’ın resmi internet sitesinde iPhone 8 Plus Silikon kılıf fiyatı açıklandı.

Orjinal ürün olduğu için iPhone 8 kılıf fiyatı ise 179 TL olarak gözükmektedir.Bu silikon kılıfa apple.com.tr adresinden satın alabilirsiniz.Aldığınız ürünün teslimatı olarak ise 3 ile 4 hafta arası ücretsiz gönderim yazmaktadır.Ayrıca Apple’ın resmi alışveriş sitesinden aldığınız her ürüne 6 taksitle sahip olabilirsiniz.iPhone 8 Plus silikon kılıf renkleri ise tam 9 adettir.Ayrıca bu kılıfı sadece 8 Plus modelinde değil iPhone 7 Plus modelinde de kullanabilirsiniz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)