iPhone 6S Plus (İOS) silinen fotoğrafları geri yükleme

Akıllı telefonları hayatımızın içinde o kadar çok aktif kullanıyoruz ki artık fotoğraf makinesi kullanmayı bıraktık.Video ve fotoğraf çekimleri artık telefonlarda yapıyoruz.

Çoğu zaman biriken kötü fotoğrafları temizlerken yanlışlıkla istemediğimiz fotoğraflarıda silebiliyoruz.Selin isimli ziyaretçimiz bize iPhone 6S Plus modeli olduğunu ve yanlışlıkla 10’a yakın bir fotoğraf sildiğini,tekrar geri nasıl getirebileceği konusunda destek istemiştir.

iPhone’da silinen fotoğrafları getirmek aslında hiç zor değil! Bu yazıyı okuduktan sonra inanmayacaksınız fakat İOS işletim sisteminde çok güzel bir özellik olduğunu belirtelim.iPhone’da yanlışlıkla silmiş olduğunuz standart fotoğraf uygulamasının ana menüsüne geri dönüş yapınız.Fotoğraf uygulaması içinde çok sayıda albüm olduğunu göreceksiniz.Ekranın alt kısımlarına doğru indiğinizde karşınıza kısa bir süre önce silinmiş olan fotoğraflara ait klasör karşınıza çıkacaktır.Bu klasöre girdiğinizde ise yanlışlıkla silmiş olduğunuz fotoğrafları göreceksiniz.

Bu klasörde bulunan fotoğraflar tabi ömür boyu kalmamaktadır.Bu alanda sadece 30 gün içinde silinmiş olan fotoğraflar yer almaktadır.Geri yüklemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve alt kısımda yer alan geri kurtarma butonuna basınız.

Not: 30 günü geçmiş olan fotoğraflar otomatik olarak tamamen silinmektedir.

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