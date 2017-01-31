iPhone 6 şarj varken kapanma sorunu

Bir ziyaretçimiz yaşadığı sorunu teknoscrool.com’da açmamızı ve bu sorun ile karşılaşanların nasıl bir yol izlediğine dair yardım istemiştir.

Takipçimiz iPhone 6 telefon aldığını ve şarjı genellikle yüzde 35 ile yüzde 20 civarlarında olduğunda kapandığını yazıştır.Şarja takmadanda kesinlikle açılmadığını belirtmiştir.Telefonu şarja taktığınızda ise telefon yüzde kaçta kapandıysa direk o şekilde açıldığını dile getirmiştir.

Teknoscrool olarak internette uzun bir araştırma yaptığımızda genellikle iPhone 6 modelinde ve bazı iPhone 5 kullanıcılarının bu sorun ile karşılaştığını görmekteyiz.Çözüm yöntemlerine baktığımızda ise genellikle garantisi devam eden kişiler telefonlarını servise götürerek ücretsiz pil değişimi yaptıkları görmekteyiz.Ayrıca iPhone kapanma sorununa genellikle kışın daha çok yaşandığı gözükmektedir.Kışın bu problemi yaşayan kişiler yazın yaşamadığını belirtmektedir.Tabi bu yazılanlar internete yazan yorumlardan derledik.Teknoscrool.com olarak sizden istediğimiz bu sorun ile karşılaştıysanız nasıl bir yol izlediğinizi ve çözümü nasıl bulduğuna dair yorum istiyoruz.

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