Ana Sayfa / Bilim ve Teknoloji / İOS ve Android internet tarayıcıda metin aramak

İOS ve Android internet tarayıcıda metin aramak

tarafından 14 Eylül 2017 Tarihinde eklendi

Masaüstü bilgisayarlarda tarayıcı üzerinden metini internette aramak son derece kolay olsa da, hem İos, hem de Android mobil ekosistemlerinde durum biraz daha farklı.

Peki cep telefonlarında internet tarayıcısında nasıl metin aranır?

Google Chrome Metin Arama

En sık kullanılan mobil tarayıcı Chrome’da metin aramak için sağ üstteki üç noktaya dokunun, daha sonra da Sayfada Bul yazan kısma basın. Buraya istediğiniz metini yazarak arama gerçekleştirebilirsiniz.

Safari’de Metin Arama

iOS işletim sisteminizde Safari kullanıyorsanız, bu sefer de alta inerek yukarı doğru olan oka basın ve açılan menüde büyüteç sembolüne basın. Ardından karşınıza klavye gelecek ve burada ne yazarsanız, sayfa içinde otomatik olarak aranacak.

Aynı şekilde Chrome ve Safari harici tarayıcılarda da benzer şekilde metin araması gerçekleştirebilirsiniz.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...
Bilim ve Teknoloji Haberleri
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir