Intel Core i3 ve i5: hangisi daha iyi?

Core i5 işlemci mi tercih etmeliyim, yoksa daha uygun olan Core i3 işimi görür mü? Yeni bilgisayar toplayacak olanların en çok sorduğu sorulardan birisi de şüphesiz bu soru ve biz de cevabını verip farklılıkları anlatacağız, karar vermenize yardımcı olacağız.

Bugünlerde basit bir çift çekirdekli işlemci bile pek çok basit işlemi yapmakta yeterli oluyor. Yani laptop ya da masaüstü bilgisayar almanız fark etmez, herhangi bir Windows cihaz bütçe dostu olsa bile işinizi görecektir. Tabii işin içine oyun oynama veya video düzenleme gibi zorlu işlemler girerse, işlemcinizin gücü de farkı yaratacaktır.

Eğer daha çok sıradan insanların bilgisayarda yaptığı sıradan işlemleri yapma amacınız varsa temel bir işlemci işinizi görecektir. Yani e-posta yolluyor, internette gezinip YouTube – Facebook gibi siteleri ziyaret ediyor, fotoğraf paylaşıp Microsoft Office programlarını kullanıyorsanız Core i3 bir işlemci size rahatlıkla yetecektir. Bunun yanında daha komplike işlemler veya oyun oynama peşindeyseniz, alternatifleriniz de artacaktır.

Kaç çekirdek ihtiyacım var?

Hala piyasada tek çekirdekli işlemciler görüyorsanız, bunlardan şiddetle kaçının. Daha çok çekirdek, daha çok performans anlamına gelirken, aynı zamanda tek seferde birden fazla uygulamayı açmanızı da sağlar.

Pek çok bilgisayar programı birden fazla çekirdeğin avantajından faydalanırken, tabii bunun yanında sadece çekirdek sayısına da bakmamak gerekiyor. Kaldı ki zaten aynı çekirdekli olmasına rağmen farklı fiyat etiketleriyle sunulan işlemcilerin temel farkı budur.

İşlemcinin özellikleri ve teknolojisi hızı etkilerken, bazen çift çekirdekli bir işlemci dört çekirdekli olandan daha hızlı çalışabilir. Tercih yaparken ilk bakmanız gerekenler kullanılan mimarinin ne kadar yeni olduğu, base frequency ve boost frequency rakamlarıdır.

Hangisi iyi: İ3 mü, i5 mi?

Bu noktada kafa karışıklığı normaldir. Bir işlemcinin özelliklerine bakıp doğrudan hangisinin daha hızlı olacağına karar vermek zordur. Bu yüzden durmadan laptop ve masaüstü bilgisayar incelemelerinde benchmark testleri yapılır.

Bu testler tüm sistemi kaplar; sadece işlemciyi değil. Yani performansı aynı zamanda RAM, sabit disk ve ekran kartı da etkileyeceği için işlemci tek bir kıstas olarak ele alınamaz. Fakat kafa karışıklığınızı gidermek adına şöyle diyebiliriz;

Üst düzey, yani son nesil herhangi bir Core i5 işlemci bütün i3 işlemcilerden daha iyidir. Fakat son nesil bir Core i3 işlemci de, Core i5’in giriş seviyesi – ilk işlemcilerinden iyidir.

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