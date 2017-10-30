İnstagram’da Superzoom özelliği geldi

Son yılların en çok kullanılan sosyal paylaşım platformu olan İnstagram, yeni özellikleri ile kullanıcılarına farklı zamanlar geçirtmeye devam ediyor.

Superzoom özelliği hizmete girdi.Bu Superzoom hizmeti, boomerang’dan sonra et zevk verici özellik olduğu söyleniyor.Superzoom özelliği bir fotoğraf yada video’dan maksimum yaratıcılığı ortaya çıkartıyor.Çektiğiniz fotoğrafı kolaylıkla yaklaştırıyor ve dramatik yada eğlenceli müzikler ekleyebilme olanağı sunmaktadır.

Superzoom özelliği hem android hem İOS işletim sistemine sahip telefonlar için yayınlandı.Bu özelliği nasıl kullanabilirim diye merak ediyorsanız oldukça kolay bir özelliktir.Uygulamaya girdikten sonra hızla parmağınızı sağa doğru kaydırıyorsunuz.Video alanında kayıt butonunun altında ‘Canlı – Normal – Boomerang’ gibi seçeneklerin yanında Superzoom’u da göreceksiniz.

Superzoom kayıt butonuna ilk bastığınızda 3 saniyelik bir yaklaştırma sunmaktadır.Eğer daha uzun bir yakınlaştırma istiyorsanız butona daha hızlı basmanız yeterli olacaktır.15 saniyeye kadar Süperzoom yapabilirsiniz.

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