İnstagram’da fotoğraf sildirme

İnstagram’da sizin fotoğrafınızı başkası kullanıyorsa ve kaldırtmak istiyorsanız bu yazımızın size oldukça faydası olacağını düşünüyoruz.

İnstagram şüphesiz son zamanların en popüler sosyal paylaşım platformudur.Sokaktan çevirdiğiniz 10 kişinin 9’unda İnstagram uygulaması görürsünüz.İnstagram’da fotoğraf paylaşımları sayesinde çevreniz genişliyor.Bazen kişisel fotoğraflarınızı kullanıyor bazende kendi çektiğiniz fotoğrafları İnstagram’da paylaşmaktasınız.Bildiğiniz üzere her yerde olduğu gibi İnstagram’da da sahte hesaplar açılabilmektedir.Sahte hesap açanlar profil fotoğraflarına sizin fotoğraflarınızda bir taneside koyabilir.Bu yazımızda size ait olan bir fotoğrafı sizin izniniz olmadan kendi profilen yükleyen kişilerden o fotoğrafı nasıl sildireceğiniz konusunda bilgi vermek istiyoruz.

İlk olarak zaten rica edeceksiniz fakat ricadan anlamıyacaktır.Anlayan birisi olsa sizin fotoğrafınızı çalmayarak emeğinize saygı gösterirdi.Siz yinede bir rica gönderin.Eğer ricadan anlamazsa bunu instagram aracılığıyla yapacağız.

İlk olarak Instagram’da Gizlilik Haklarınızın İhlalini Bildirin sayfasına tıklayınız.Açılan sayfada Bu form, Instagram’da gizlilik haklarının ihlal edilmiş olabileceğini bildirmek isteyen kişiler içindir. Başvurunuz başka bir şeyle ilgiliyse, lütfen ilgili yardımı veya başvuru formunu bulmak için Yardım Merkezimize geri dönün yazmaktadır.

Ne tür bir içeriği bildiriyorsunuz?

Fotoğraf yada video seçeneğine tıklayacaksınız.

Fotoğraf seçtiğinizde Şikayet ettiğiniz fotoğrafın bağlantısı adresini girmeniz gerekmektedir.Eğer sizin fotoğrafınızı çalıp kendi profil sayfasına koyduysa o kişinin profil adresi uzantısını alarak yapıştırabilirsiniz.

Şikayet ettiğiniz fotoğrafta kim görünüyor?

Kendim

Reşit olmayan biri (kendisinin annesi, babası veya vasisiyim)

Amerika Birleşik Devletleri’nde mi yaşıyorsunuz?

Evet

Hayır

Kaç yaşındasınız?

18 yaşında veya daha büyük

18 yaşından küçük

Hangi ülkeden şikayette bulunuyorsunuz?

Bu kısıma geldiğinizde ülkenizi ve E-Posta adresini giriniz.Açıklama kısmına geldiğinde ise dikkatli olmanız gerekiyor.Bu kısım en önemli bölümdür.Sorununuz kısa ve net biçimde olması gerekiyor.Kafayı bulandıran bir açıklama yazarsanız işleminiz gerçekleşmeyebileceğini unutmayınız.

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