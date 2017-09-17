İnstagram Yorum – Beğeni ve Takip Engeli nasıl kaldırılır?

Günlük hayatta en sık kullandığımız uygulamaların başında gelen İnstagram üzerinde merak ettiğiniz değişiklikleri sizlere buradan açıklamak istiyoruz.

Son yıllarda oldukça fazla kişi tarafından kullanılan ve her geçen gün kullanıcı sayısı artan İnstagram’da zaman içerisinde engellediğiniz kişilerin engelini nasıl kaldıracağınız konusunda izlemeniz gereken adımları buradan açıklamak istiyorum.

İnstagram Yorum Beğeni Engeli Kaldırma

Özellikle zaman içerisinde bazı kullanıcıların bizleri rahatsız etmesi, bu kişileri engellememize neden olmaktadır. Canlı yayın yaptığımız sırada veya paylaşımlarımız sırasında can sıkıcı yorumlar atan bu kişileri engelledikten sonra nasıl geri engel kaldıracağımıza değinmek istiyorum.

Engelini kaldırmak istediğiniz kişinin ismini yazdıktan sonra karşınıza çıkan menü içerisinde bu kişinin engelini kaldır seçeneği karşınıza otomatik olarak çıkacaktır. Özellikle burada bu seçeneği aktif olarak seçtikten sonra artık bu kullanıcının yaptığı yorumlar ve beğeniler artık sizlere ulaşacaktır.

Bir diğer Yorum engeli kaldırma yöntemi de sizlerin uzun süre attığı yorumlardan sonra yediğiniz engel olacaktır. Özellikle reklam yapan ve bazı kullanıcılara çok fazla yorum atanları İnstagram’ın otomatik olarak engellediği günümüzde bu sorundan kurutulmak için bir yöntemin bulunduğunu belirtmek istiyorum. Bunun için yapmanız gereken adımı buradan açıklamak istiyoruz.

İnstagram’dan yediğiniz yorum ve beğeni engelini kaldırmak için öncelikle İnstagram hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Ana menü içerisine giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan menünün en üst kısmı içerisinde yer alan üç nokta işaretine tıkladıktan sonra yorum kaldırma işleminin ilk adımını atmış oluyoruz.

Engelli olup olmadığınızı anlamak içinse yapmanız gereken herhangi bir arkadaşınıza veya takip ettiğiniz kişinin yorum bölümüne yorum attığınız zaman “Geçici olarak Engellendin” diye bir uyarı alıyorsanız, bu sizin engel yediğinizi gösteren bir ikaz olacaktır. Ancak burada telaş yapmanıza gerek yok. Çünkü son derece basit bir yöntem ile bu can sıkıcı durumdan kurtulma fırsatını yakalamış olacaksınız.

Yorum attıktan sonra karşımıza çıkan uyarı ekranının ekran görüntüsünü alarak işleme başlıyoruz. Aldığımız bu ekran görüntüsünü daha sonra göndereceğimiz için elimizin altında bulunması soon derece önemlidir.

Sonra sağ üst köşede bulunan iç nokta işaretine tıkladıktan sonra karşımıza çıkan menü içerisinden “DESTEK “ menüsüne giriş yapıyoruz. Destek menüsü içerisinde yer alan “ Sorun Bildir “ kısmına tıkladıktan sonra karşımıza çıkan menü içerisinde bu sefer İnstagram yorum ve Beğeni engelini kaldırmaları için gerekli olan adımları atıyoruz.

Tıkladıktan sonra karşımıza çıkan menü içerisinde “ Spam ve Kötüye Kullanımı Şikayet et “ seçeneği, “Görüş Bildir” Seçeneği ve “ Sorun Bildir “ seçenekleri karşımıza çıkmaktadır.

Sonra “ Sorun Bildir “ kısmına giriş yaptıktan sonra karşımıza hangi konu için sorun bildirimi yapacağımız tarzında belli başlı konular gelecektir Burada bizim için önemli olan kısmın Beğeniler ve Yorumlar olmasından dolayı bizim seçeceğimiz seçenek bu yüzden Beğeni ve Yorumlar kısmına tıklamak olacaktır.

Bu işareti tıkladıktan sonra ileri tuşuna basıyoruz ve bu sefer karşımıza çıkan menü içerisinde bizden herhangi bir fotoğraf yüklenmesi istenecektir. Bu sefer ilk başta çekmiş olduğumuz ekran görüntüsüne Galeri menüsünden ulaşarak buraya yüklüyoruz.

Yüklediğimiz ekran görüntüsü resminden sonra uygun bir dille İnstagram yöneticilerine Yorum ve Beğeni engelinin kaldırılması konusunda mesaj atıyoruz. Bu mesaja kısa süre içerisinde cevap verecek olan İnstagram yöneticilerinin muhtemelen kısa süre içerisinde sizin bu isteğine cevap vereceğini ve artık engelinizi kaldıracağını da açıklamak istiyoruz. İşte merak ettiğiniz İnstagram beğeni ve Yorum kaldırma işlemi.

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