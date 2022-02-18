Instagram Takip Etmeden Gizli Hesap Görme

Facebook, TikTok, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya siteleri arasında, Instagram belki de en çok entrika dönen sosyal medya sitesidir. Bunun en büyük kanıtlarından biri, Instagram kullanıcılarının profili gizli olan kullanıcıları, onları takip etmeden ve sahte bir hesap kullanmadan stalklama (gizli bir biçimde takip etmek) isteğidir. Biz de size bu yazımızda riskleriyle beraber, dürüst bir şekilde, gizli Instagram hesaplarına, kullanıcıları takip etmeden erişebilmeyi göstereceğiz.

İlk olarak risklerinden bahsetmek istiyoruz. Öncelikle bu işi hem ücretli hem de ücretsiz yapan siteler var. Ücretli yapanlar kesin olmasa da, ücretsiz yapanların, siz bu işlemi yaparken aynı diğer kullanıcılar gibi sizin de hesabınızdaki bilgileri, fotoğrafları, videoları sızdırdığı neredeyse kesin. Yani uygulamaların çalışma şekli bu şekilde. Uygulamayı kullanmak için herhangi bir hesap ile giriyorsunuz (genelde bu hesap için minimum bir takip miktarı isteniyor), takip ettiğiniz bütün kişilerin fotoğraflarını, videolarını ve hikayelerini siz de uygulamanın veritabanına iletmiş oluyorsunuz. Böylelikle diğer kullanıcılar da sizin takip listenizdeki gizli hesapların gönderilerini görüyorlar. Yani bu bir zincir şeklinde çalışıyor. Uyarmak istediğimiz konu, telefonunuzdan veri sızdırıp sızdırmadığına emin olmasak bile, en azından Instagram hesabınızdan veri sızdırdığına eminiz.

Risklerinden de bahsettiğimize göre, artık kullanacağımız uygulamalara geçebiliriz. Öncelikle bu işi ücretsiz ve en stabil yapan uygulama bizim deneyimlerimize göre BestWhozi uygulaması, bunun dışında Postegro adında bir uygulama daha mevcut fakat bu uygulama ücretli ve haftalık ücreti 17 TL. Ücretli olmasına rağmen aynı BestWhozi gibi her hesabı görüntüleme garantisi de vermiyor. Bu arada BestWhozi’nin de ücretli bir premium versiyonunun olduğunu da hatırlatalım. Bu yüzden biz bu yazımızda sadece BestWhozi‘yi göstereceğiz.

Adım 1: Uygulama mağazasından BestWhozi’yi indiriyoruz. App Store’da olmadığı için maalesef IOS işletim sistemli cihazlara kurulamıyor.

Adım 2: Giriş yap dedikten sonra gereken izinleri veriyoruz.

Adım 3: Herhangi bir Instagram kullanıcı adımız ve şifremiz ile giriş yapıyoruz. (Öncelik sahte hesaplarınız olsun)

Adım 4: Arama butonuna tıklayarak, bakmak istediğimiz hesabı aratıyoruz.

Tebrikler, artık bu yöntemle gizli hesapları takip etmeden görebileceksiniz! Eğer başarılı bir şekilde gizli hesapları görebiliyorsanız, teşekkür mahiyetinde yorum yazabilirsiniz. Yapamadıysanız da çekinmeden yardım isteyebilirsiniz.

Yazımızın sonunda, uygulamayı kurarken verilen izinlerin arasında pil optimizasyonu izninin de olduğunu hatırlatmak isteriz. Sözün kısası bu tür uygulamalar büyük bir veri akışının döndüğü uygulamalar ve çok güvenli sayılmazlar. O yüzden işiniz bitince ilk iş olarak uygulamayı telefonunuzdan silmeyi tavsiye ederiz.