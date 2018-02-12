Instagram son görülme özelliğini açıp kapatma

İnstagram son yaptığı güncelleme sonrasında birçok kişi bu durumdan çok şikayetçi olmaktadır.

İnstagram’a gelen son güncellemeden sonra kişilerin son görülme tarihlerini görebiliyorsunuz. Hatta bu özellik gelmeden önce söylentileri çıkmıştı ve sosyal medya üzerinden çok tepkiler görmüştü.

Tepkiler işe yaramadı ve bu özellik geldi.

Peki Instagram’da son görülme açma ve kapatma nasıl yapılır ?

Bu özellik aktif olduktan sonra Instagram kapatma seçeneğini de hizmete soktu. Son görülme, mesaj ekranında “ aktif olma zamanları yazmaktadır.” gibi seçenekler karşı tarafa gözükmektedir.

Kapatmak için ilk olarak Instagram “Ayarlar” kısmına giriş yapınız. Eğer ayarlar kısmı nerede diye soruyorsanız hemen sağ üst kısımda yer alan üst üste üç nokta simgesine dokunarak ayarlar kısmına geçiş yapabilirsiniz.

Daha sonra seçenekler ekranında “Hareket durumunu göster” seçeneğini kapatarak son görülme zamanını iptal edebilirsiniz.

Instagram son görülme özelliğini tekrar aktif etmek istiyorsanız, aynı adımları izleyerek seçeneği açık durumuna getirmeniz yeterli olacaktır. Genellikle baktığımızda bu özelliği tekrar aktif edeni göremedik.

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