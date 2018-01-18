Instagram son görülme kapatmak istiyorsanız bu yazımızın size faydası olabilir.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım platformu olan İnstagram’a gelen son yenilik birçok kişiyi rahatsız etmeye başladı bile diyebiliriz.

İnstagram, artık Mesajlar bölümünde kullanıcıların son görülme zamanlarını paylaşmaya başladı.Bu güncelleme ile gelecek tepkileri tahmin eden şirket, İnstagram son görülme kapatma özelliğinide ekledi.

Bu özellik arkadaşlarınızın en son ne zaman aktif olduğunu görmenizi sağlıyor olsa da, birçok kullanıcı bu bilgiyi paylaşmak istemiyor.Teknoscrool.com olarak Instagram son görülme nasıl kapatılır konusunda sizlere yardımcı olmak istedik.

Instagram son görülme kapatma nasıl yapılır?

Bu güncellemeden sonra internetten en çok arananlar arasında bu özelliği devre dışı bırakma gelmektedir.Aslında çok basit olan bu kapatma işlemini anlatalım.

1 – İlk olarak İnstagram uygulamasını açınız.

2 – Ayarlar sekmesine giriş yapınız.

3 – Ayarlar bölümüne geldiğinizde alt kısımda yer alan ‘ Hareket Durumunu Göster ‘ seçeneğini devre dışı bırakıyoruz.

Yukarıdaki işlem ile Instagram’ın son görülme özelliğini kapatmış oluyoruz.

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