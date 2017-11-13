Instagram’da profilinize kimler baktığını merak eden milyonlarca insan bulunuyor.

Uzun zamandır bize İnstagram profilime kimler bakmış soruları geliyordu.Bizde bunu cevaplamayı planlamıyorduk fakat artık cevaplamak zorunda kaldık.Neden derseniz birçok kişi İnstagram profiline kimler bakmış konusunda birçok uygulama indirmiş.Fakat daha sonra hesaplarının çalındığını öğrendikten sonra bu yazıyı yazmakta fayda gördük.

Öncelikle şunu öğrenmeniz gerekmektedir. Facebook, Twitter, İnstagram ve benzer sosyal ağlarda profilinize kimin baktığını hiçbir şekilde göremezsiniz.Bu tür işlemleri halleden reklamları yada uygulamaları gördüğünüzde sazan gibi atlamayın.Çünkü hiçbir şekilde böyle bir konu söz konusu bile olamaz. İnstagram’ın zaten böyle bir hizmeti bulunmuyor.Siz olmayan bir hizmeti üretmeye çalışırsanız zararlı çıkarsınız.Şifrenizi hiçbir şekilde takipçi kazan, beğeni kazan ve benzer yöntemler ile kurulan ağlara vermeyin.Bu tür siteler sizden kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmenizi istemektedir.Girdikten sonra artık hesabınızın başına her şey gelebilir.

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