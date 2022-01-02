Bilim ve Teknoloji

Instagram mavi tık alma

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Ocak 2022
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Instagram mavi tık alma konusunda ufak bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Mavi tık olayına Twitter’da görmüşsünüzdür. Güvenilir hesap anlamına geldiği için genellikle ünlüler ve E-Ticaret ile uğraşan kişiler almaktadır.

Bildiğiniz üzere Twitter ve Instagram gibi büyük sosyal medya sitelerinde çok fazla sahte hesap bulunmaktadır. Ürün satışlarında sahte hesap oluşturarak alışveriş yapanlar dolandırılmaktadır. Bu mavi tık olayı ile bu tür sorunlar ortadan kalkmaktadır.

Bunun için ilk olarak uygulama üzerinden Ayarlar-Hesap-Doğrulama Talebi sekmesine gitmelisiniz. Bu ölüme tıkladıktan sonra kullanıcı adınızı, adınızı/ soyadınızı ve belge türünüzü giriyorsunuz.

Belge türü olarak nüfus cüzdanı ya da ehliyet nüshasını sisteme yüklüyorsunuz. Bu işlemin ardından kategori, hedef kitle ve bağlantı türünü ekleyerek formunuzu Instagram’a gönderebilirsiniz.

Genel olarak 30 günlük süre sonrasında Instagram size hesap ile ilgili dönüş yapmaktadır. Profil fotoğrafı olmayan, Instragram hesabında bilgileri eksik olanlar mavi tık almak için uğraşsa bile olumsuz yanıt almaktadır.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Ocak 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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