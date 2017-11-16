İnstagram hesabım taklit ediliyor! Bu hesabı kapatma

Instagram hesabınızı taklit eden kişiyi şikayet edip kapattırmak için birkaç püf nokta belirtmek istedik.

İnstagram’da popüler olmak oldukça zordur.Eğer ünlü biri değilseniz popüler olmak için baya bir zahmete katlanmanız gerekmektedir.Düşünün siz aylarca uğraşıp farklılık yaratmaya çalışıyorsunuz, takipçileriniz hergeçen gün artmaya başladı ve tak diye birisi gelip hesabınızı taklit eden birisi çıktı.Size bir şekilde zarar vermeye başladı.Bu taklit hesapları İnstagram’a şikayet edebilirsiniz.

Bu yazımızda taklit İnstagram hesapları nasıl kapatılır konusunda sizleri bilgilendirmek istedik.

Bir profili şikayet etmek için:

Profilin sağ üst köşesindeki üç noktaya (iOS) veya (Android) üç nokta simgesine dokunun Şikayet Et‘e dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.

İnstagram’ın sizden istediğini bütün bilgileri vermenizde fayda bulunmaktadır.Bazı durumlarda İnstagram hesabın size ait olduğuna anlamak için kimlik bilgileride isteyebilmektedir.Bu bilgileri vermenizde fayda var.İşlemleriniz daha hızlı gerçekleşmektedir.Bu arada bu işlemler sonrasında hemen sorununuz çözülecek diye bir şart bulunmuyor.Genellikle bu işlemlerin sonuçları 2 haftayı bulabilmektedir.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)