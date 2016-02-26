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Instagram hesabı geçici olarak nasıl durdurulur?

tarafından 26 Şubat 2016 Tarihinde eklendi

İnstagram Hesabı Nasıl Dondurulur?

instagram nasıl dondurulur

İnstagram hesabınızı silmek istemiyorsanız bunun yerine kısa süreliğine dondurabilir ve hesabınızdan uzaklaşabilirsiniz. İnstagram hesapları dondurulmuş olsalar dahi istenildiği zaman yeniden açılabilirler.

İnstagram dondurma işlemini yapabilmek için telefonda bulunan uygulamadan değil; web sitesinden dondurma işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. İlk olarak web sitesine giriş yapın. Profilinize girdikten sonra burada Profilini Düzenle kısmına giriş yapın. Bu sekme altında sağ alt kısımda bulunan Hesabımı geçici olarak kapat kısmına tıklayın. Bu kısımda Hesabını neden kapatıyorsun sorusu ve şifre istenilen bir bölüm gelecektir. Şifrenizi girerek Hesabı geçici olarak kapat kısmına tıklayın. Hesap açılana dek hesabın içindeki her şey gizli kalmaya devam edecektir.

Kullanıcıların merak ettikleri sorulardan biride; hesabımı tekrar aktif etmezsem ne zaman silinir gibi bir sorudur. Hesabınız 1 sene dahi dondurulmuş şekilde bekletebilirsiniz. Tekrar giriş yaptığınızda hesabınız aktif hale gelmiş olacaktır. Hesabınızı geri açarken herhangi bir hata ile karşılaşırsanız Yardım merkezini kullanarak yetkililerden yardım isteyebilirsiniz.

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