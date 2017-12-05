İnstagram hesabı dondurma ve tekrardan hesabı aktif etme

İnstagram hesabı dondurma yada dondurulan instagram hesabını tekrar açma konusunda yardım arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Bildiğiniz üzere eskiden İnstagram’da hesap dondurma işlemi yoktu.Mecburen İnstagram hesabınızı komple silmeniz gerekiyordu.İnstagram dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamasıdır.Bir takipçimiz İnstagram hesabını dondurma konusunda bizden destek istemiştir.

İnstagram hesabını tamamen silmek yerine geçici olarak kapatmanın birçok avantajı bulunmaktadır.Örnek vermek gerekirse bir süre sonra tekrardan İnstagram kullanmak istediğinizde kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.Ayrıca hesap dondurma işlemi olmadığında hesabınız çalındığında 2 tık ile silinebiliyordu.Şimdi ise bu tür olaylar kalmadı diyebiliriz.Neyse lafı fazla uzatmadan İnstagram hesap dondurmaya geçelim.

İlk olarak bu bağlantı adresine tıklayınız.Eğer oturumunuz açık değilde başka bir sayfa gelecektir.Oturumunuzu açtıktan sonra tekrar bağlantıya tıklayınız.

Açılan sayfada size İnstagram resimdeki gibi size bir kaç soru soracaktır.

Hesabınız neden kapatıyorsun sorusuna istediğiniz yanıtı verebilirsiniz.Daha sonra instagram şifrenizi girdikten sonra sayfanın en aşağısında “hesabı Geçici olarak kapat” butonuna basınız.Butona bastığınızda size “hesabınızı geçici olarak kapatmak üzeresin.Devam etmek istiyor musun? sorusuna evet yanıtı veriniz.

Bu işlemi yaptıktan sonra mail sayfanıza bilgi mesajı gelecektir.

Not-1: İnstagram hesabınızı dondurduktan sonra 1 yada 2 saat sonra açamazsınız.En az 24 saat beklemeniz gerekmektedir.Bu süreç içinde girmeye çalıştığınızda ” Instagram’a girişin yapılırken bir sorun oluştu. Lütfen birazdan tekrar dene. ” hatası alırsınız.

Not-2: İnstagram hesabı dondurma işleminden sonra tekrar açmak isterseniz akıllı telefonunuza İnstagram uygulamasını indirip uygulama üzerinden açmanız gerekiyor.Aksi takdirde kullanıcı adı yada şifre hatası verecektir.

Not-3: Hesabınızı tekrar açtıktan sonra eksik fotoğraflarınız varsa bir süre sonra kendi kendine gelmektedir.

Not-4: İnstagram hesabı dondurma işlemi 7 gün içerisinde sadece bir kez yapılabilmektedir.Örnek vermek gerekirse 2 gün sonra hesabınızı açtığınızda tekrar kapatmak isterseniz 5 gün daha beklemeniz gerekmektedir.

Not-5: İnstagram hesabınızı dondurulduğunda fotoğraflarınız ve tüm bilgileriniz gizlenecektir.İnstagram’da aradığınızda sizi bulamıyacaklardır.

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