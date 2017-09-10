Instagram: Bir Kişinin Paylaşımları İçin Bildirim Almak

Fotoğraf denilince internet dünyasında ilk akla gelen sosyal medya ağı olan Instagram’da, takip ettiğiniz kişiler yeni bir görsel paylaştığında haberdar olmak isteyebilirsiniz.

Bunun için birkaç adım atarak, gerekli bildirimleri atmanız gerekiyor.

Instagram’da Paylaşımlar İçin Bildirim Açma

Bunun için ilk olarak telefonunuzdan Instagram uygulamasına girerek oturum açın. Daha sonra arayüzde zaten takip ettiğiniz hesapların paylaşımlarını göreceksiniz. Bildirim almak istediğiniz hesabın sağ üstünde bulunan üç noktaya basın ve bildirimleri aç – Turn on Post Notifications seçeneğine dokunun.

Bundan böyle seçtiğiniz hesap, Instagram’da herhangi bir fotoğraf paylaştığı anda size de otomatik olarak bildirim gelecektir.

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