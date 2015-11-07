İnstagram Akış Yenilenemedi Sorunu nasıl düzeltilir

İnstagram Sorun ve Çözümleri

son zamanlarda İnstagram kullanıcıları can sıkan bir sorunla karşı karşıya kaldı. Bu sorun gerçekten kullanıcıları zorlarken, aynı zamanda hata çözüm yolu da farklı bir boyut aldı. Akış Yenilemedi sorunu yüzünden, güncel haberler ana ekranda çıkmamaya başladı. bu nedenle de, sorunun çözümü herkes tarafından merak edilmeye başlandı. İnstagram’da bu şekilde hata alan kullanıcıları, acaba ne yapsak diye düşünür oldu.

IOS İçin Çöüm Yolu

Apple kullanıcıları için şimdi çözüm yolunu verelim. İlk olarak ana ekranda yer alan Uygulama üzerine gelerek, uzun süre üzerine basınız. bu işlem sonucunda ekran da ” X” sembolünü görürsünüz. Uygulamayı buraya atarak kaldırın.IOS sürümleri için kaldırma yöntemi budur. Uygulamayı kaldırmanız, bilgilerin sileneceği anlamına asla gelmez. Uygulama sizin bilgilerinizi çok güvende saklar. buna emin olabilirsiniz.

App Store üzerinden artık direkt olarak uygulamayı tekrar indirin. Bilgilerinizi girerek kurun ve bu sorun artık yerini daha güncel ve daha yeni bir uygulamaya bırakmış olacak.

Android Kullanıcılar İçin

Ayarlar bölümüne gelelim. Buradan Uygulamalar ve İnstagramı kaldır diyerek, bu şekilde kaldırma işlemini gerçekleştirelim. Artık uygulama telefondan tamamen silinmiş olacak. ama korkmayın. Bilgileriniz tamamen İnstagram üzerinde saklanmış olacak. Play Store üzerinden İnstagram uygulamasını tekrar indirelim. kurduktan sonra Android üzerinde de sorun ortadan kalkmış olacak.

Bu işlemler sayesinde, Akış Yenileme sorunu da ortadan tamamen kalkmış olacak. son zamanların popüler sorunu bu sayede çözüme kavuşuyor.

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