INSP uyarısı nedir ve nasıl silinir?

Bir takipçimiz arabasında INSP uyarısı aldığını ve çözümüne dair bilgiyi bize ileterek yayınlamamızı istemiştir.

INSP uyarısı çok önemli bir uyarı değildir.INSP uyarısının açılımı “In Service Period”‘dur.Yani servis zamanınızın geldiğini size hatırlatmaktadır.Birçok kişi bu uyarının ne olduğunu bilmediği için hemen paniğe kapılmaktadır.Genellikle bakımı yapan usta bu uyarı zamanını sıfırlamıyor ve bir süre sonra size uyarı vermektedir.Eğer servisini yakın zamanda yaptırdıysanız dikkate almayınız.INSP uyarısını nasıl sıfırlayabilirim diye merak ediyorsanız bunu 15 saniyelik bir işlemle halledebilirsiniz.Hiç bir ustaya gitmenize gerek yoktur.İlk olarak kontak kapalıyken km sıfırlama tuşuna basılı tutun.

Basılı bir şekilde tutarken kontağı açınız ve 15 saniye bekleyiniz.Bu şekilde INSP hatası ortadan kaybolacaktır.Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bu konuya yorum yazarak bana ulaşabilir ve size gerekli olan yardımı gösterebilirim.

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